इन्जुरी समयमा गोल गर्दै कतारले स्विट्जरल्यान्डसँग अंक बाँड्यो

काठमाडौं ।

फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत भएको खेलमा कतारले स्विट्जरल्यान्डलाई १–१ को बराबरीमा रोक्दै महत्वपूर्ण एक अंक हात पारेको छ।

क्यालिफोर्नियाको सान फ्रान्सिस्को बे एरिया रंगशालामा भएको खेलमा स्विट्जरल्यान्डले १७औँ मिनेटमा ब्रेल एम्बोलोको पेनाल्टी गोलमार्फत अग्रता लिएको थियो। तर खेलको इन्जुरी समयमा बोउलेम खोउखीले हेडमार्फत गोल गर्दै कतारलाई हारबाट जोगाए।

विश्वकप इतिहासमा पहिलो पटक छनोट चरण पार गरेर आएको कतारले यस बराबरीसँगै प्रतियोगितामा पहिलो अंक जोड्न सफल भएको छ।

आजको दोस्रो खेलमा ५ पटकको विश्वविजेता ब्राजिल र गत संस्करणमा चौथो बनेको मोरक्को खेल्दैछन् । उक्त खेल न्यूयोर्क न्यूजर्सी रङ्गशालामा पौने ४ बजेबाट सुरु हुनेछ ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com