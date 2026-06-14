ब्राजिल र मोरक्को बराबरीमा, पहिलो खेलमै अंक बाँडे

काठमाडौं ।


फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘सी’ को पहिलो खेलमा ब्राजिल राष्ट्रिय फुटबल टोली र मोरक्को राष्ट्रिय फुटबल टोली ले १–१ गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। अमेरिकाको मेटलाइफ रंगशालामा भएको खेलमा मोरक्कोका इस्माइल साइबारीले २१औँ मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। तर ३२औँ मिनेटमा भिनिसियस जुनियर ले उत्कृष्ट गोल गर्दै ब्राजिललाई खेलमा

बराबरीसँगै ब्राजिलले विश्वकपको पहिलो खेलमा अपराजित यात्रालाई २१ खेलसम्म पुर्‍याएको छ। छैटौँ उपाधिको लक्ष्यसहित प्रतियोगितामा उत्रिएको ब्राजिल भने पहिलो खेलमै जित निकाल्न असफल रह्यो।

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