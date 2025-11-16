सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र लुम्बिनी वल्र्ड पीस फोरम बीच ‘१ मिलियन ट्रीज क्याम्पेनका लागि सम्झौता

काठमाडौँ
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो दीर्घकालीन सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत लुम्बिनी वल्र्ड पीस फोरमसँग संयुक्त रूपमा ‘वान मिलियन ट्रीज क्याम्पेन’ अघि बढाउने औपचारिक सम्झौता गरेको छ । प्राकृतिक संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन र हरियाली विस्तारमा योगदान गर्ने उद्देश्यले गरिएको यो सहकार्यले देशभरका समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास कम्पनीले व्यक्त गरेको छ ।

कम्पनीका अनुसार, “वान मिलियन ट्रीज क्याम्पेनले देशभर हरियाली विस्तारमा दीर्घकालीन टेवा पुरÞ्याउने छ । एक मिलियन रूख लगाउने लक्ष्य नै आफैंमा वातावरणीय सन्तुलन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र तापक्रम नियन्त्रणतर्फको महत्वपूर्ण कदम भएको बताइएको छ । यसले भविष्यका पुस्तालाई सुरक्षित वातावरण दिई दिगो जलवायु व्यवस्थापनमा ठूलो योगदान पुरÞ्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com