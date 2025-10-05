झापा–काठमाडौंसम्म भीषण वर्षा, केही क्षेत्रमा अझै वर्षा जारी

काठमाडौ ।
काठमाडौंदेखि झापासम्म भीषण वर्षा भएको छ। अहिले काठमाडौं उपत्यकामा वर्षा केही मत्थर भएको छ। तर पूर्वतिर भने वर्षा जारी नै छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा रौतहटको महेशपुरमा ३५२ मिलिमिटर वर्षा भएको छ।
गौरमा ३३४, गरूडामा ३०४.६ पर्साको मुडलीमा २९०.८, वीरगञ्जमा २८८, बाराको सिमरा विमानस्थलमा २२५.४, परवानीपुरमा २२१.६, निजगढमा २६१.४, सिन्धुलीको हरिहरपुरगढीमा २९५, मकवानपुरगढीमा २१०, पनौतीको खोपासीमा २१५.२, गोदावरी ललितपुरमा १७८.८, लेलेमा १८४.२, काठमाडौंको नैकापमा १४१.६, सुन्दरीजलमा १४४.६, सर्लाहीको मनुस्मारामा २३३.६, मलंगवामा २२९, जनकपुरमा १८९.९ मिलिमिटर वर्षा भएको छ।
त्यस्तै, धनुषाको हर्दिनाथमा १८८.८, धनुषाको तुुलशीमा २४५.२, कमला नदी केन्द्रमा १५६.८, धनुषाको चिसापानी बजारमा १६५ मिलिमिटर वर्षा भएको छ।
धनकुटाको मछुवाघाट केन्द्रमा १८१, त्रिवेणीमा १९९, सुनसरीको सप्तकोशीमा २२६.८, चरतामा २१४.४ मिलिमिटर पानी परेको छ।
इलामको माईमा १८२.८, इलाम टि इस्टेटमा २९०.६, इलामको हिमालीमा ३३५.४, कन्यामा २७९.६, झापाको बाहुनडाँगीमा २४६.४, चन्द्रगढीमा १८८.६, अनारमनीमा १७२.४, इलामको कन्काइमा १८६.८, झापा दमकमा १७५.६, मोरङको हरैंचामा २४४.४, सप्तरीको बरमझियामा १८५.४ मिलिमिटर वर्षा भएको छ।
यो क्षेत्रमा पनि वर्षाको तीव्रता केही कमजोर देखिए पनि साँझसम्मै पानी पर्ने सम्भावना देखिएको महाशाखाले बताएको छ।
