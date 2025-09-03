एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड इतिहास रच्न सफल

नेपालको पूँजी बजारको इतिहासमै हालसम्मकै ठूलो सामूहिक लगानी कोष योजना एचएल आई लार्ज क्याप फण्डमा प्रारम्भिक आकारअनुसारको ४ अर्व बराबरको रकम आवेदकबाट लगानी भइसकेको जानकारी सम्वद्ध श्रोतबाट प्राप्त भएको छ ।

उक्त योजनाको निष्कासन अवधि आगामी बिहिवारसम्मका लागि थप गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ र यथासिघ्र बाँडफाँट कार्यसमेत सम्पन्न गरीने जानकारीसमेत प्राप्त भएको छ ।

योजनाले विभिन्न वित्तीय उपकरणहरु मध्ये स्थिर आय भएका तथा बजार पूँजिकरण ठूलो भएका सूचिकृत कम्पनीमा बढी केन्द्रित भई लगानी गरिने र इकाईधनीको लगानीसँग सम्बन्धित उच्च जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै योजनाको अवधिभर निरन्तर समुचित प्रतिफल प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

