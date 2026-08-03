माइन्ड मास्टरी कार्यशाला सम्पन्न, सकारात्मक सोच र आत्मविकासतर्फ जोड

काठमाडौं।
व्यक्तिको सोच, व्यवहार र जीवनशैलीमा मनको भूमिकाबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले माइन्ड मास्टर उदय किरण शुक्लद्वारा सञ्चालित माइन्ड मास्टरी कार्यशाला काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ।
कार्यशालामा सहभागीहरूले “मन भनेको के हो?” भन्ने आधारभूत प्रश्नबाट सुरु गर्दै सचेत मन (१० प्रतिशत) र अवचेतन मन (९० प्रतिशत) को अवधारणा तथा तिनले व्यक्तिको सोच, बानी, निर्णय र जीवनमा पार्ने प्रभावबारे विस्तृत जानकारी प्राप्त गरेका थिए।
शुक्लले मनभित्र रहेका नकारात्मक सोच, डर, रिस, अपराधबोध, असफलताको त्रासलगायत मानसिक अशुद्धिहरू हटाउन सके मात्र व्यक्तिको वास्तविक क्षमता उजागर हुने बताउनुभयो। उहाँले कृतज्ञताको भावना विकास गर्ने, दैनिक कृतज्ञता डायरी लेख्ने, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्ने, सपनालाई दृश्यरूपमा प्रस्तुत गर्ने ‘भिजन बोर्ड’ तयार गर्ने तथा सकारात्मक सोच र आत्मविश्वासलाई व्यवहारमा उतार्ने अभ्यासले जीवनमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सक्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँका अनुसार मानिसको सफलता बाह्य परिस्थितिभन्दा पनि आफ्नो सोच, विश्वास र अवचेतन मनमा विकसित हुने धारणा र बानीमा बढी निर्भर हुन्छ। त्यसैले मनलाई सही दिशा दिन सकिएमा व्यक्तिगत, व्यावसायिक तथा सामाजिक जीवनमा समेत सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यम, व्यवसाय तथा सामाजिक क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। आई ओपनर मिडिया प्रालिको निमन्त्रणामा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए। सहभागीहरूले कार्यशालालाई जीवन उपयोगी, व्यवहारिक तथा प्रेरणादायी भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
कार्यक्रममा रामाडा इन्कोर बाइ विन्डहम काठमाडौंले स्थल व्यवस्थापन तथा आतिथ्य प्रदान गरेको थियो।
माइन्ड मास्टरी कार्यक्रमको पृष्ठभूमि
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक सन्तुलन तथा नेतृत्व विकाससम्बन्धी तालिमप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ। यही सन्दर्भमा माइन्ड मास्टरी कार्यशालाहरूले अवचेतन मनको शक्ति, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, लक्ष्य निर्धारण, भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence) तथा व्यक्तिगत रूपान्तरणका विषयलाई केन्द्रमा राखेर प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
प्रशिक्षक उदय किरण शुक्लले लामो समयदेखि व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि, प्रेरणादायी प्रशिक्षण तथा मनोवैज्ञानिक रूपान्तरणका विषयमा विभिन्न संस्था तथा समूहसँग सहकार्य गर्दै प्रशिक्षण दिँदै आउनुभएको छ। उहाँका कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी, व्यवसायी, कर्मचारी, उद्यमी तथा विभिन्न पेशामा आबद्ध व्यक्तिहरू सहभागी हुने गरेका छन्।
आयोजकका अनुसार सहभागीहरूको उत्साहजनक प्रतिक्रिया र बढ्दो मागलाई ध्यानमा राख्दै आगामी दिनमा पनि यस्ता माइन्ड मास्टरी कार्यशालाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गरिनेछन्।
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