दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं ।
मेडिकल व्यवसायी तथा अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामा राख्ने सरकारी मागलाई भक्तपुर जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ। अदालतले अनुसन्धानका लागि थुनामै राखिरहन आवश्यक आधार नदेखिएको ठहर गर्दै प्रसाईंलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशसँगै प्रसाईंलाई कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी रिहा गर्ने तयारी गरिएको छ। यद्यपि, उनीमाथिको अनुसन्धान भने कानुनी प्रक्रियाअनुसार जारी रहने जनाइएको छ।
यस घटनालाई लिएर प्रसाईं समर्थकहरूले अदालतको निर्णयको स्वागत गरेका छन् भने सम्बन्धित निकायहरूले आदेशको अध्ययनपछि थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्।
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