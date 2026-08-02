किसान आन्दोलनको विरासत अघि बढाउन ओलीको आग्रह

काठमाडौँ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तुलसीलाल अमात्य र अमर शहीद भीमदत्त पन्तको स्मृति दिवसका अवसरमा किसान आन्दोलनको विरासतलाई अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
श्रद्धाञ्जली सन्देश जारी गर्दै उनले अमात्यको किसान आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहेको योगदान तथा भीमदत्त पन्तको सामन्तवादी शोषणविरुद्धको सङ्घर्षको स्मरण गरेका हुन्।
ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणाली, सामाजिक न्याय, समानता र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नु नै उनीहरूप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने उल्लेख गर्दै दुवै नेताको योगदान नेपाली इतिहासमा सदैव सम्मानपूर्वक स्मरण रहने बताएका छन्।
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