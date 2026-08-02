चीनद्वारा छैटौं पुस्ताको स्टेल्थ लडाकु विमानको नयाँ परीक्षण, विश्व सैन्य वृत्तमा बढ्यो चासो

बेइजिङ ।

चीनले आफ्नो छैटौं पुस्ताको स्टेल्थ (Stealth) लडाकु विमानको नयाँ संस्करणको परीक्षण गरेको दाबी सार्वजनिक भएपछि विश्व सैन्य तथा रणनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल र रक्षा मामिलामा केन्द्रित विभिन्न स्रोतहरूमा सार्वजनिक भएका तस्बिर तथा भिडियोहरूमा त्रिकोणाकार डिजाइन भएको उन्नत लडाकु विमान परीक्षण उडानमा देखिएको दाबी गरिएको छ।

यद्यपि चिनियाँ सरकारले यस परियोजनाबारे आधिकारिक रूपमा विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। सैन्य विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो विमानमा अत्याधुनिक स्टेल्थ प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित युद्ध प्रणाली, लामो दूरीको आक्रमण क्षमता तथा मानवयुक्त–मानवरहित संयुक्त सञ्चालन (Manned-Unmanned Teaming) जस्ता विशेषता समावेश हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यदि परीक्षण सफल भएको पुष्टि भएमा अमेरिका, चीन र अन्य प्रमुख शक्तिबीच छैटौं पुस्ताको लडाकु विमान विकासको प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ। नोट: हाल सार्वजनिक भएका तस्बिर र भिडियोहरू स्वतन्त्र रूपमा पूर्ण रूपमा प्रमाणित भएका छैनन्। चीनले पनि विमानको परीक्षणबारे आधिकारिक पुष्टि वा प्राविधिक विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैले यससम्बन्धी दाबीलाई आधिकारिक पुष्टि नहुँदासम्म सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।

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