हुन्डी कारोबार आरोपमा पक्राउ परेका राजेन्द्रप्रसाद रिजालमाथि अनुसन्धान जारी, थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्दै

काठमाडौँ ।

धादिङको सत्यदेवी घर भई हाल काठमाडौँ बस्दै आएका राजेन्द्रप्रसाद रिजाललाई हुन्डी कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले मंगलबार नागार्जुन नगरपालिका–८ स्थित राधाकृष्ण मन्दिर क्षेत्रबाट उनलाई पक्राउ गरेको थियो। सीआईबीका अनुसार रिजालले अन्य व्यक्तिहरूसँग मिलेर आफ्नै व्यक्तिगत बैंक खाताहरू प्रयोग गरी करिब १ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको अवैध हुन्डी कारोबार गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

प्रहरीले उनीविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर नियन्त्रणमा लिएको हो। हाल उनीमाथि हुन्डी कारोबार गर्न नहुने कसुर अन्तर्गत थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

हालसम्म सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध पछिल्लो जानकारीअनुसार रिजाललाई अदालतमा उपस्थित गराई अनुसन्धान म्याद थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्रहरीले घटनामा अन्य व्यक्ति वा सञ्जालको संलग्नता भए/नभएको विषयमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

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