भ्याली पब्लिक फुटसल आजदेखि

काठमाडौं, (नेस) ।
भ्याली पब्लिक हाइ स्कुलको आयोजनामा पाँचौं भ्याली पब्लिक अन्तरविद्यालय फुटसल प्रतियोगिता बुधबारदेखि हुने भएको छ ।
प्रतियोगितामा विभिन्न ३ विधामा ५८ टिमको सहभागिता रहने भ्याली पब्लिककी सह–संस्थापक सुनिता विष्ट अधिकारीले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइन् ।
यु–१६ सिनियर ब्वाइजमा २६, यु–१६ सिनियर गल्र्समा १६ र यु–१२ जुनियर ब्वाइजमा १६ टिमले भाग लिने छन् । उमेरसमूहमा पहिलोपटक प्रतियोगिता हुन लागेको हो । यसअघि विद्यार्थी अध्ययनरत कक्षाका आधारमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।
नेक्स्टस्पोट्र्जको प्राविधिक सहयोगमा हुने प्रतियोगिताको विजेताले १५ हजार तथा उपविजेताले १० हजार नगद पुरस्कार पाउने छन् । उत्कृष्ट खेलाडी, सर्वाधिक गोलकर्ता र उत्कृष्ट गोलरक्षकलाई पनि पुरस्कृत गरिने छ ।
प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न करिब ३ लाख २५ हजार २ सय ५० रुपैयाँ खर्च हुने भ्याली पब्लिकका प्रशासन प्रमुख महेश अधिकारीले जानकारी दिए । साउन १९ गतेसम्म चल्ने प्रतियोगिताका खेलहरु भंगालस्थित आयोजककै हलमा खेलाइने छ ।
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