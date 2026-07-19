जलविरेमा दुई बस ठोक्किँदा नारायणगढ–मुग्लिन सडक पुनः अवरुद्ध, उद्धार र सडक खुलाउने प्रयास जारी

काठमाडौं ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको जलविरे क्षेत्रमा आइतबार बिहान दुई यात्रुवाहक बस आपसमा ठोक्किँदा सडक पुनः अवरुद्ध भएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका अनुसार दुर्घटनापछि दुवैतर्फ सवारीसाधन रोकिएका छन् भने प्रहरी र सडक डिभिजनको टोली घटनास्थलमा पुगेर उद्धार तथा सडक खुलाउने काम गरिरहेको छ।
भारी वर्षाका कारण पहिरो र बाढीको जोखिम बढेपछि शनिबार राति १० बजेदेखि उक्त सडकखण्डमा सवारी आवागमन अस्थायी रूपमा रोकिएको थियो। आइतबार बिहानदेखि यातायात सञ्चालनमा ल्याइए पनि जलविरेमा भएको बस दुर्घटनापछि सडक फेरि अवरुद्ध भएको हो। दुर्घटनामा मानवीय क्षति तथा घाइतेको अवस्थाबारे विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
सडक डिभिजनले आवश्यक सतर्कता अपनाउन तथा वैकल्पिक मार्ग सम्भव भए प्रयोग गर्न चालकहरूलाई आग्रह गरेको छ। दुर्घटनाग्रस्त सवारी हटाउने काम भइरहेको र सडक यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास जारी रहेको जनाइएको छ।
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