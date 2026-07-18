१ र २ रुपैयाँका नयाँ सिक्कामा चुच्चे नक्सा हट्ने चर्चा, वास्तविकता के हो ?

काठमाडौं ।

मन्त्रिपरिषद्ले १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का निष्कासन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको छ। यससँगै नयाँ सिक्काबाट चुच्चे नक्सा हटाइने चर्चा सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा फैलिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार डिजाइन परिवर्तन भएका सिक्काका लागि सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यद्यपि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पूर्ण विवरण प्राप्त नभएकाले आधिकारिक रूपमा नयाँ डिजाइनबारे राष्ट्र बैंकले पुष्टि गरेको छैन।

स्रोतका अनुसार नयाँ सिक्काको अगाडिको भागमा रहेको नेपालको चुच्चे नक्साको स्थानमा मुस्ताङस्थित ऐतिहासिक लो घ्याकर (घार) गुम्बाको चित्र राख्ने तयारी गरिएको छ। यसले हालको नक्सा स्वतः विस्थापित हुने चर्चा भइरहेको छ। यस विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा बहस र आलोचना जारी छ भने सरकार वा राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म नयाँ डिजाइनबारे औपचारिक स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।

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