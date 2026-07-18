मास्टर्नीको विवादित गीत हटाइयो, प्रियंका र दुर्गेशले मागे माफी

काठमाडौं ।
गायक दुर्गेश थापा र प्रियंका कार्की अभिनित चलचित्र ‘मास्टर्नी’को प्रमोसन गीत ‘ताराबाजी लैलै’ विवादमा परेपछि युट्युबबाट हटाइएको छ ।
गीतमा शिक्षक, विशेषगरी महिला शिक्षक तथा शिक्षण पेसाप्रति अपमानजनक र अमर्यादित शब्द तथा दृश्य प्रस्तुत गरिएको भन्दै आलोचना भएपछि गीत हटाइएको हो ।
गीत सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिलगायतका शिक्षकसम्बद्ध संघ–संगठनले आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरूले गीतले शिक्षक तथा शिक्षण पेसाको गरिमामा आँच पुर्याएको भन्दै तत्काल हटाउन माग गरेका थिए ।
विवाद चर्किएपछि अभिनेत्री तथा चलचित्र निर्माता प्रियंका कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत माफी मागेकी छन् । उनले गीतका केही शब्द र दृश्यले शिक्षक–शिक्षिकाको पेसा तथा यससँग जोडिएका व्यक्तित्वहरूको गरिमामा चोट पुगेको भन्दै आफू र आफ्नो सम्पूर्ण टिमका तर्फबाट क्षमायाचना गरेकी हुन् ।
प्रियंकाले कला र मनोरञ्जन प्रस्तुत गर्ने क्रममा समाजको सम्मानित पेसा तथा मार्गदर्शक व्यक्तित्वहरूमाथि नकारात्मक असर पार्ने आफ्नो वा आफ्नो टिमको कुनै मनसाय नरहेको बताएकी छन् । यद्यपि, प्रस्तुतिका कारण अनजानमै कसैको भावनामा चोट पुगेको स्वीकार गर्दै उनले गल्तीप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छन् ।
गायक तथा कलाकार दुर्गेश थापाले पनि गीतका केही शब्द र प्रस्तुतिले शिक्षक तथा अन्य दर्शकको भावनामा चोट पुगेको भन्दै माफी मागेका छन् ।
विवादपछि ‘ताराबाजी लैलै’ गीतलाई युट्युबलगायतका आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट हटाइएको छ ।
यस घटनाले मनोरञ्जनका नाममा प्रस्तुत गरिने गीत, भिडियो तथा प्रचार सामग्रीमा सामाजिक संवेदनशीलता र जिम्मेवारीको विषयमा पुनः बहस सुरु भएको छ ।
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