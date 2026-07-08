भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ऐतिहासिक फैसला

काठमाडौं।
बहुचर्चित भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र पूर्वउपप्रधान तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मुद्दाको फैसला सुनाउँदै खाँणलाई ठगी तथा संगठित अपराधमा मतियार रहेको ठहर गरेको हो । त्यस्तै, रायमाझीलाई ठगी तथा संगठित अपराध गरेको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
यो फैसला नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पठाइदिने नाममा करोडौं रुपैयाँ ठगी गरिएको बहुचर्चित प्रकरणमा आएको महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयका रूपमा हेरिएको छ ।
दोषी ठहर भइसकेपछि अब अदालतले उनीहरूलाई हुने सजाय (कैद र जरिवाना) निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । उक्त सजाय निर्धारणपछि मात्रै उनीहरूले भोग्नुपर्ने कैद अवधि र जरिवानाको रकम टुंगो लाग्नेछ ।
यस प्रकरणमा अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा पनि अदालतले क्रमशः फैसला सुनाइरहेको छ । विस्तृत फैसला सार्वजनिक भएपछि थप कानुनी आधार र सजायसम्बन्धी विवरण आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
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