स्पेनसँगको हारपछि पोर्चुगलका प्रशिक्षक मार्टिनेजले दिए राजीनामा

काठमाडौँ।
फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम–१६ बाट पोर्चुगल बाहिरिएसँगै मुख्य प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
स्पेनसँग १–० ले पराजित भएपछि मंगलबार उनले पद छाड्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। अमेरिकाको डलास स्टेडियममा सम्पन्न प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा निर्धारित ९० मिनेट गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो। तर थपिएको समयको पहिलो मिनेट (९०+१) मा मिकेल मेरिनोले गरेको गोल स्पेनलाई क्वार्टरफाइनलमा पुर्याउन निर्णायक बन्यो।
खेलपछि पत्रकार सम्मेलनमा मार्टिनेजले हार पीडादायी भए पनि टोलीको प्रदर्शनलाई असफलता भन्न नमिल्ने बताए। उनले खेलाडीहरूले अन्तिमसम्म उच्च प्रतिबद्धताका साथ खेलेको उल्लेख गर्दै भविष्यमा पोर्चुगिज फुटबलले नयाँ दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
यस हारसँगै कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोको विश्वकप यात्रा पनि समाप्त भएको छ। यसअघि नै उनले यो आफ्नो अन्तिम विश्वकप हुने संकेत दिएका थिए। विश्व फुटबलका सर्वाधिक सफल खेलाडीमध्ये एक मानिने रोनाल्डोले विश्वकप उपाधि जित्न नसके पनि आफ्नो करिअरमा अनेक ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेका छन्।
रोनाल्डोले पोर्चुगलका लागि विश्वकपमा सर्वाधिक २७ खेल खेल्दै ११ गोल गरेका छन्। लगातार छ संस्करणको विश्वकपमा गोल गर्ने दुर्लभ कीर्तिमान पनि उनकै नाममा रहेको छ।
प्रतिक्रिया