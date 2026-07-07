इन्जुरी समयमा मेरिनोको गोल, पोर्चुगललाई हराउँदै स्पेन क्वार्टरफाइनलमा

काठमाडौं ।
स्पेनले चिरप्रतिद्वन्द्वी पोर्चुगललाई १–० ले पराजित गर्दै फिफा विश्वकप २०२६ को क्वार्टरफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको छ।
अमेरिकाको टेक्सासस्थित डलास स्टेडियम (आर्लिङ्टन) मा सोमबार राति सम्पन्न राउन्ड अफ–१६ को प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा निर्धारित ९० मिनेट गोलरहित बराबरीमा सकिने अवस्थामा स्पेनका मिकेल मेरिनोले इन्जुरी समयको पहिलो मिनेट (९०+१) मा निर्णायक गोल गर्दै टोलीलाई अन्तिम आठमा पुर्याए।
खेलभर पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले केही अवसर सिर्जना गरे पनि स्पेनका गोलरक्षकले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै उनलाई गोल गर्न दिएनन्। यो हारसँगै रोनाल्डोको विश्वकप यात्रा पनि समाप्त भएको छ, जसलाई उनले आफ्नो अन्तिम विश्वकप प्रतियोगिता हुने संकेत दिएका छन्।
यस जितसँगै स्पेनले क्वार्टरफाइनलमा अमेरिका र बेल्जियमबीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
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