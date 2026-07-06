मिकेल ओयार्जाबाल : यामालको पास, ओयार्जाबालको क्लास

फिफा विश्वकप २०२६ मा स्पेनको आक्रमणको धारलाई मिकेल ओयार्जाबालले निकै लोभलाग्दो तरिकाले नेतृत्व गरिरहेका छन् । प्रतियोगिताको नकआउट चरणसम्म आइपुग्दा ४ गोल र १ असिस्ट गरिसकेका ओयार्जाबाल स्पेनिस टोलीका सबैभन्दा घातक हतियार बनेका छन् । विङ्गरबाट सेन्ट्रल स्ट्राइकरको भूमिकामा आफूलाई ढालेका उनले लामिन यामाल जस्ता विङ्गरहरूले सिर्जना गरिदिएको खाली ठाउँको भरपूर फाइदा उठाइरहेका छन् ।
साउदी अरेबियाविरुद्ध दुई गोल गरेका उनले अन्तिम ३२ को खेलमा अस्ट्रियाविरुद्ध ३–० को जित निकाल्दा दर्ता गरेको उत्कृष्ट ‘ब्रेस’ (दुई गोल) ले उनको क्लिनिकल फिनिसिङलाई प्रमाणित गर्छ । मैदानभित्र उनको रणनीतिक चातुर्यता र बल बिनाको मुभमेन्ट लोभलाग्दो छ । उनी अक्सर मिडफिल्डसम्म झरेर बल रिसिभ गर्छन्, जसले विपक्षी डिफेन्डरहरूलाई आफ्नो स्थान छोड्न बाध्य पार्छ ।
पोर्चुगलविरुद्धको आगामी बहुप्रतीक्षित भिडन्तमा स्पेनले उनकै यही बुद्धिमानी मुभमेन्टलाई मुख्य अस्त्र बनाउने रणनीतिक योजना बुनेको छ । पोर्चुगलका आक्रामक फुलब्याकहरू अघि बढेको समयमा ओयार्जाबालले डिफेन्डरहरू बीचको खाली ठाउँ (हाफ–स्पेस) को फाइदा उठाउनेछन् । लगातार पाँच खेलमा क्लिन सिट राख्दै बलियो रक्षापंक्ति र पोसेसन गेम खेलेको स्पेनले पोर्चुगलको डिफेन्सलाई भ्रममा पार्न र काउन्टर अट्याकमा घातक प्रहार गर्न ओयार्जाबाललाई नै मुख्य पिभोट (केन्द्रविन्दु) का रूपमा मैदान उतार्नेछ ।
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