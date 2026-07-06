श्रीलङ्काको जेलमा भीषण हिंसा: १९ जनाको मृत्यु, ४ सुरक्षाकर्मीसहित १०० भन्दा बढी घाइते

कोलम्बो ।
श्रीलङ्काको नेगोम्बोस्थित कारागारमा दुई प्रतिद्वन्द्वी कैदी समूहबीच भएको भीषण हिंसात्मक झडपमा कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकमध्ये ४ जना कारागार सुरक्षाकर्मी र १५ जना कैदी रहेका छन्। घटनामा १०० भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन्।
आइतबार साँझ सुरु भएको झडप सोमबारसम्म जारी रहेपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको थियो। सुरक्षाकर्मीले भिडन्त रोक्ने प्रयास गर्दा चार जना कारागार कर्मचारीको ज्यान गएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। केही घाइतेहरूलाई गोली लागेको समेत अस्पताल स्रोतले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार नेगोम्बो कारागारभित्र लागुऔषध कारोबारमा संलग्न दुई प्रतिद्वन्द्वी गिरोहबीचको विवादले हिंसात्मक रूप लिएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। घटनाको वास्तविक कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको छ।
घटनापछि कारागार वरपर ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ भने सेना स्ट्यान्डबाइमा राखिएको छ। ड्रोनमार्फत निगरानी बढाइएको छ र कैदीका आफन्तहरूको ठूलो भीड कारागार बाहिर जम्मा भएको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार नेगोम्बो कारागारमा करिब १० हजार कैदी रहेका छन्। श्रीलङ्काका कारागारहरू अत्यधिक भीडभाडयुक्त छन्। हाल देशभर करिब ४१ हजारभन्दा बढी कैदी हुँदा कारागारहरूको आधिकारिक क्षमता त्यसको करिब एक चौथाइ मात्र रहेको बताइएको छ।
यस घटनालाई श्रीलङ्कामा पछिल्लो पाँच वर्षयताकै सबैभन्दा घातक कारागार हिंसाका रूपमा हेरिएको छ। अधिकारीहरूले घटनाबारे छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान सुरु गरेका छन्।
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