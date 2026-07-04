विश्वकप–२०२६: केप भर्डेलाई ३–२ ले हराउँदै अर्जेन्टिना अन्तिम १६ मा

काठमाडौँ।

साविक विजेता अर्जेन्टिनाले फिफा विश्वकप–२०२६ अन्तर्गत राउन्ड अफ ३२ मा केप भर्डेमाथि संघर्षपूर्ण ३–२ को जित दर्ता गर्दै अन्तिम १६ मा स्थान सुरक्षित गरेको छ।

अमेरिकाको मियामी स्टेडियममा सम्पन्न खेलमा निर्धारित ९० मिनेट १–१ को बराबरीमा सकिएपछि प्रतिस्पर्धा अतिरिक्त समयमा पुगेको थियो। अतिरिक्त समयमा दुवै टोलीबाट थप गोल भए पनि अन्तिममा केप भर्डेको आत्मघाती गोल अर्जेन्टिनाको जितको आधार बन्यो।

अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनेल मेस्सीले २९औँ मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई सुरुआती अग्रता दिलाएका थिए। तर, ५९औँ मिनेटमा डेरोय डुआर्टेले गोल फर्काउँदै केप भर्डेलाई १–१ को बराबरीमा ल्याए।

अतिरिक्त समयको दोस्रो मिनेटमै लिसान्ड्रो मार्टिनेजले गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई पुनः २–१ को अग्रता दिलाए। तर, १०३औँ मिनेटमा सिड्नी लोप्स क्याब्रालले उत्कृष्ट गोल गर्दै केप भर्डेलाई फेरि खेलमा फर्काए।

खेल २–२ को बराबरीतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा १११औँ मिनेटमा केप भर्डेका डाइनी बोर्जेसबाट आत्मघाती गोल हुन पुग्यो। सोही गोल निर्णायक बन्दा अर्जेन्टिनाले ३–२ को कठिन जित निकाल्दै प्रिक्वाटरफाइनलमा स्थान बनायो।

अब अर्जेन्टिनाले अन्तिम १६ मा इजिप्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।

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