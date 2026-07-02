‘फुटसल मेनिया’ मा ४८ विद्यालय भिड्ने विजेताले २ लाख रुपैयाँ पाउने

काठमाडौं, (नेस) ।
‘प्लस टु’ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गर्दै बिहानी इभेन्ट्सले असार ३२ देखि साउन २ गतेसम्म ‘फुटसल मेनिया ः नेसनल इन्टर हाई स्कुल फुटसल टुर्नामेन्ट’ आयोजना गर्ने भएको छ ।
तारकेश्वर नगरपालिकास्थित टिपटप स्पोर्ट्स हबमा हुने प्रतियोगितामा देशभरका ४८ उच्च माध्यमिक विद्यालयका टोलीले सहभागिता जनाउने आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगितामा बढीमा २० वर्षका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भने हालै कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीसमेत सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै एउटा विद्यालयबाट दुईवटा टोलीसम्म सहभागी हुन पाउनेछन् ।
आयोजक बिहानी इभेन्ट्सकी इभेन्ट्स डाइरेक्टर अस्मिता घिमिरेका अनुसार विश्वकपको माहोलबीच विद्यार्थीलाई खेलकुदसँग जोड्ने, खेलभावना, टिम स्पिरिट र नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने उद्धेश्यले प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको हो ।
‘विश्वकपको रौनक चलिरहेका बेला प्लस टुका विद्यार्थीले पनि त्यसको उत्साह अनुभूत गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्न सकून भन्ने हाम्रो उद्धेश्य हो,’ घिमिरेले भनिन्, ‘खेलमार्फत उनीहरुमा स्पोर्ट्सम्यानसिप, टिमवर्क र नेतृत्व क्षमताको विकास होस् भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’
सहभागी ४८ टोलीलाई १६ समूहमा विभाजन गरिनेछ । राउन्ड रोविन लिगपछि प्रत्येक समूहको विजेता टोलीले प्रि–क्वार्टरफाइनलमा स्थान बनाउनेछ । खेल प्रति–हाफ सात मिनेटको हुनेछ ।
प्रतियोगिताको कूल पुरस्कार राशी ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छ । विजेता टोलीले २ लाख, उपविजेताले १ लाख र तेस्रो हुने टोलीले ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । विजेताले रनिङ शिल्ड पनि जित्नेछ । बिहानी इभेन्ट्सले यसलाई वार्षिक प्रतियोगिताका रुपमा निरन्तरता दिने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ । प्रति टोलीको दर्ता शुल्क १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
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