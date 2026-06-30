नकआउट पुग्न नसकेको १६ टोली

काठमाडौं, (नेस)।

फिफा विश्वकप २०२६ को समूह चरणका सबै ७२ खेल सकिएपछि नकआउट चरणमा पुग्ने ३२ टोलीको टुङ्गो लाग्दा १६ टोली भने समूह चरणबाटै बाहिरिएका छन् । जसमा दुई पटकको पूर्व विजेता उरुग्वे पनि सामेल रह्यो ।
१२ समूहमा विभाजन गरेर समूह चरणको खेल खेलाइएको थियो । जसमा १२ वटै समूहको चौथो स्थानमा रहने १२ टोली र तेस्रो हुने मध्ये उत्कृष्ट ८ मा नपरेका ४ गरी १६ टोलीको विश्वकप यात्रा समूह चरणमै सकिएको हो ।
नकआउटमा पुग्न नसकेका १६ टोलीहरूमा सर्वाधिक एसियाका रहेका छन् ।

एसियाबाट ९ टोली यस विश्वकपमा खेलेपनि २ टोली जापान र अस्टे«लियाले मात्रै समूह चरण पार गर्न सके । समूह चरणबाटै बाहिरिएका अन्य ७ टोलीहरूमा दक्षिण कोरिया, इरान, जोर्डन, इराक, साउदी अरेबिया, उज्बेकिस्तान र कतार हुन् ।

यस्तै, युरोपका ३ टोलीहरू समूह चरणबाट बाहिरिए । ती असफल टोलीहरू चेक रिपब्लिक, स्कटल्यान्ड र टर्की हुन् । यसैगरी ओसियानाबाट सहभागि एक मात्र टोली न्यूजील्यान्डको यात्रा पनि समूह चरणसम्मै रह्यो । यस्तै, दुईपटकको विश्व च्याम्पियन युरुग्वे पनि समूह चरणबाट उम्किन सकेन । युरुग्वे दक्षिण अमेरिकाबाट सहभागि भएको मध्ये समूह चरणबाट बाहिरिने एक मात्र टोली पनि हो ।

अफ्रिकाबाट भने १० टोलीहरूले सहभागिता जनाएकोमा ९ टोलीले नकआउट चरणमा स्थान बनाए । तर, एक टोली अभागी बन्यो । त्यो हो ट्युनिसिया । उत्तर अमेरिका र कन्काफबाट सहभागि भएका टोलीहरू पानामा, हाइटी र कुरासाओ पनि समूह चरणबाटै बाहिरिए ।

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