५० मेगावाट मर्स्याङ्दी जलविद्युतमा लगानी जुट्यो, सिटिजन्स बैंक अगुवा

काठमाडौँ ।
दिव्यज्योति हाइड्रोपावर लिमिटेडले लमजुङ जिल्लाको बेंसीसहर नगरपालिका र मर्स्याङ्दी गाउँपालिका भएर बहने मर्स्याङ्दी नदीमा निर्माण गरिरहेको ५० मेगावाट क्षमताको मर्स्याङ्दी बेसी जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न भएको छ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच कम्पनी र ऋण लगानी गर्ने बैंकका प्रतिनिधिहरूले ऋण लगानीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। कुल ११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको यस आयोजनामा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको अगुवाइमा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सह–वित्तीयकरण कर्जामार्फत व्यवस्थापन गरिने भएको छ भने बाँकी ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कम्पनीले स्वपूँजीमार्फत जुटाउने छ। मुख्य लगानी अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको रहेको छ । यस्तै कन्सोटियम बैंकहरुमा प्रभु, नेपाल एसबीआई, सानिमा र एनआईसी एशिया बैंक रहेका छन् ।
आयोजना निर्माणको अवधि ४ वर्ष तोकिएको भए तापनि आगामी ३० महिनाभित्रै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको अपि पावर कम्पनी लिमिटेडका निर्देशक सञ्जिव न्यौपानेले जानकारी दिए । यस आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली विद्युत गृहबाट करिब ८ किलोमिटर टाढा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १३२ केभी क्षमताको उदिपुर सब–स्टेशन मार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ ।
कम्पनीले यसअघि नै कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग २०७५ भदौ १० गते विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ। त्यस्तै २०७४ असोज १ गते ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास विभागबाट आयोजनाले उत्पादन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको थियो। वित्तीय व्यवस्थापनको काम सकिएसँगै आयोजनाको निर्माण कार्यले थप गति लिने दिव्यज्योति हाइड्रोपावरका अध्यक्ष सतिश न्यौपानेको विश्वास रहेको छ ।
सम्झौता कार्यक्रममा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्दै ऊर्जा आत्मनिर्भरतामा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन कार्यमा सहभागी भएको सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले बताए । उनले उचित वातावरण बनाइदाँ बैंकहरुको हाइड्रो क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी बढ्ने दबी गरे ।
कार्यक्रममा देशमा निजी क्षेत्रबाट विद्युत आयोजना सुरु गर्ने अग्रज गुरुप्रसाद न्यौपानेले अब जलासययुक्त आयोजना निर्माणतर्फ लाग्नुपर्ने भन्दै सबैलाई उत्प्रेरित गरे । देशको विकास र राष्ट्रको भविष्य विद्युतको विकासबाट सम्भव हुने भन्दै यो आधारभूत पूर्वाधार भएकाले यसको निर्माणमा कन्जस्याँइ नगर्न उनको आग्रह छ ।
कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की उःर्जा क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी बढाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
कार्यक्रममा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध निर्देशक इन्द्रमणि त्रितालले आयोजना निर्माणका विविध पक्षमा जानकारी दिएका थिए ।
