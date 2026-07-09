कामपा प्रहरी भन्छ: हामीले ह्वील लक गर्यौं, करिब एक घण्टापछि आत्मदाहको प्रयास भएछ

काठमाडौं ।

 काठमाडौं महानगर प्रहरी बलका प्रहरीले मोटरसाईकलको ह्वील लक लगाएको विषयमा विवाद हुँदा  एक युवकले आत्मदाहको प्रयार गरेका छन् । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा सेवालिन आएका मुगुका २५ वर्षिय गणेश नेपालीले सवारी ह्वील लक गर्दा जरिवाना  तिर्दिन भन्दै महानगरप्रहरीसंग विवाद गरेका थिए । 

 ‘म जरिवाना तिर्दिन जहाँ लगेपनि लैजानु’–भन्द विवाद गरेका थिए , केहीसमयपछि त्यस्तो घटना भएछ–घटना विवरणबारे जानकारी दिँदै कामपा प्रहरी बल प्रमुख विष्णु प्रसाद जोशीले भने- उहाँले सो विषयमा अध्ययन भैरहेको जानकारी दिनुभयो । सडक पेटीमा सवारी साधन राखेको कारण ह्वील लक गरेको हो । कामपा प्रहरीले एक हजार रुपियाँ  लिने गरेको छ । राहदानी विभागको ३ नम्बर गेटमा उनले आफ्नो मोटरसाइकल पार्किङ गरेका थिए । 

 करिब एक घण्टापछि आफ्नै मोटरसाइकलको पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेका हुन् । घाइते नेपालीको वीर अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ । काठमाडौंका प्रहरी प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईले आत्मदाह प्रयासको अन्य कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए । 

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