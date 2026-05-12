विदेश पठाइदिने भन्दै ३५ लाख ठगी गर्ने पक्राउ

काठमाडौ ।

काठमाडौँमा विदेश पठाइदिने भन्दै लाखौँ रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–७ घर भई काठमाडौँ बस्दै आएका ४७ वर्षीय शैलेन्द्र पाण्डे रहेका छन् ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार पाण्डेले सर्विया र स्लोभाकिया लगायतका देशमा आकर्षक तलबको रोजगारीमा पठाइदिने प्रलोभन देखाएर १३ जनाबाट ३५ लाख ७० हजार रुपैयाँ उठाएका थिए । रकम लिएपछि उनी सम्पर्कविहीन बनेका थिए ।

प्रहरीले उनलाई सोमबार काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका–९ बाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा बुझाएको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com