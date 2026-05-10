रसुवाको उतरगया गाउँपालिकामा पहिलाे पटक भिडियाे एक्सरेवाट पशुहरूकाे उपचार

रसुवा ।
रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाकाे आयोजना तथा हेफर प्रोजेक्ट नेपालको प्राविधिक सहयोगमा रसुवा जिल्लामै पहिलो पटक भिडियो एक्स–रे प्रविधिको प्रयोग गरी पशुहरूमा बाँझोपन भए/नभएको, पाठेघरको सङ्क्रमण तथा डिम्बाशयमा पानीका फोका भए/नभएको पहिचान गरी उपचार गरिएको छ । साथै, भिडियो एक्स–रेको माध्यमबाट पशुहरूको गर्भ परीक्षण समेत गरिएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा पशुपालक किसानहरूको सङ्ख्या घट्दै गएपछि उत्तरगया गाउँपालिका पशु सेवा शाखाले पहिलो पटक अत्याधुनिक प्रविधिसहित पशु विशेषज्ञ टोली परिचालन गरेको हो । विशेष गरी उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. ४ र ५ का दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई लक्षित गर्दै विशेषज्ञ टोली त्यस क्षेत्रमा पुगेको हो ।
यसअघि आँखाले हेरेर तथा लक्षणका आधारमा मात्र रोग पहिचान गरिने गरिएकोमा अहिले अत्याधुनिक उपकरणमार्फत परीक्षण हुन थालेपछि किसानहरूमा नयाँ आशा पलाएको छ । विज्ञ टोलीले कर्मीडाँडा, लहरेपौवा, बेत्रावती तथा बनुवा गाउँमा पुगेर सेवा प्रदान गरेको हो ।
उक्त शिविरमा गाउँपालिकामा कार्यरत पशु सेवा प्राविधिकहरूलाई भिडियो एक्स–रेको माध्यमबाट गर्भ परीक्षण, बाँझोपन पहिचान तथा त्यसको उपचार गर्ने विधिबारे अभिमुखीकरण समेत गरिएको छ । उक्त घरदैलो शिविरमा पशुहरूले किला काटी खाए/नखाएको तथा पशुले राँगो/साँढे खोजे/नखोजेको समेत आधुनिक मेसिनको प्रयोग गरी पहिचान गरिएको छ ।
सो शिविरमा वडा नं. ५ का वडा अध्यक्षले यस्ता प्रकारका प्रविधिको प्रयोग अत्यन्त उपयोगी रहेको बताउनुभएको थियो । उक्त शिविरमा ३५ भन्दा बढी पशुहरूको परीक्षण गरिएको थियो । मान्छेमा जस्तै पशुमा पनि भिडियो एक्स्रेको प्रविधी बारे पहिलोपटक थाहा भयर आखै अगाडि आफ्नै गोठमा गरियको परिक्षण एकदम अनौठो र अचम्मित लागेको किसान शिवराज आचार्यले बताउनु भयो ।
यस्तो प्रविधिको प्रयोग आगामी दिनमा गाउपालिकाको हरेक वार्ड र टोलटोलमा पुर्याउन उत्तरगया ५ का अध्यक्ष यमनाथ आचार्यले पहल गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभएको छ ।
