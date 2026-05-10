दार्चुलाको तपोवन केन्द्रबिन्दु भएर ४.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प, स्थानीयमा त्रास

काठमाडौं ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लाको तपोवन आसपासलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आज बिहान भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार बिहान ११ बजेर ५५ मिनेट जाँदा ४ दशमलव १ म्याग्निच्युडको भूकम्प मापन गरिएको हो।

भूकम्पको धक्का दार्चुलासहित आसपासका क्षेत्रहरूमा महसुस गरिएको स्थानीयले बताएका छन्। धक्का महसुस भएपछि केहीबेर स्थानीय बासिन्दा घरबाहिर निस्किएका थिए। हालसम्म भूकम्पबाट कुनै मानवीय वा भौतिक क्षतिको विवरण प्राप्त नभएको प्रहरीले जनाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सुरक्षा निकायले सम्भावित क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेका छन्। भूकम्पपछि सामाजिक सञ्जालमा समेत स्थानीयले धक्का महसुस भएको उल्लेख गरेका छन्। विशेषगरी तपोवन, खलंगा तथा आसपासका बस्तीमा कम्पन स्पष्ट महसुस भएको जनाइएको छ।

भूकम्पविद्हरूले सुदूरपश्चिम क्षेत्र भूकम्पीय दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र भएकाले सामान्य धक्का महसुस हुँदा पनि सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले अफवाहमा नलाग्न र आधिकारिक सूचनामात्र विश्वास गर्न समेत अनुरोध गरेका छन्।

