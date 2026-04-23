डीएस ग्रुपको ‘क्याच स्पाइसेस’द्वारा जिएआइ फुड एन्ड बेभरेज एन्ड हस्पिटालिटी २०२६ मा सहभागिता

काठमाडौँ
अग्रणी एफएमसीजी समूह तथा मल्टी–बिजनेस कर्पोरेसन धरमपाल सत्यपाल समूह (डीएस ग्रुप) अन्तर्गतको लोकप्रिय ब्रान्ड ‘क्याच स्पाइसेस’ले नेपालमा रिटेल तथा होरेका (होटल, रेस्टुरेन्ट र क्याटरिङ) क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई सुदृढ बनाउने रणनीतिक योजना घोषणा गरेको छ ।
उक्त घोषणा यही अप्रिल २२ देखि २५ सम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित जिएआइ फुड एन्ड बेभरेज एन्ड हस्पिटालिटी २०२६ को ११औँ संस्करणमा गरिएको हो, जहाँ ब्रान्डले डायमण्ड स्पोन्सरका रूपमा सहभागिता जनाएको छ ।
ब्रान्डका अनुसार यो कदम नेपालमा क्याच स्पाइसेसको विकासको अर्को चरण हो । यसमार्फत वितरण सञ्जाल विस्तार गर्ने, बजार पहुँच बढाउने तथा रिटेल र फुड सर्भिस क्षेत्रका साझेदारहरूसँग अझ मजबुत सम्बन्ध निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मसला बजारमा विश्वसनीय नामका रूपमा स्थापित क्याच स्पाइसेसले घरेलु उपभोक्ता र व्यवसायिक किचेन दुवैका आवश्यकताअनुसार आफूलाई अनुकूल बनाउँदै आएको छ । कार्यक्रममा स्टल नम्बर बी १२४, बी १२५, बी ११९ र बी १२० मा विभिन्न मसला उत्पादनहरू प्रदर्शन गर्दै गुणस्तर र नवीनता प्रस्तुत गरिएको छ ।
यस अवसरमा डीएस ग्रुप, क्याच स्पाइसेसका बिजनेस हेड सन्दीप घोषले नेपालमा रणनीतिक विस्तारले प्याकेज्ड मसला उद्योगको रिटेल नेटवर्कमा ब्रान्डको उपस्थितिलाई अझ गहिरो बनाउने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म उल्लेखनीय बजार पहुँच हासिल गर्ने लक्ष्य रहेको छ । स्वाद, सुगन्ध र रङमा स्थायित्वको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राख्दै क्याच स्पाइसेसले स्थानीय स्वादअनुसार विविध उत्पादन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै, सन् २०२६–२७ आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपालका प्रमुख फुड सर्भिस क्षेत्रमा सशक्त उपस्थिति स्थापना गर्ने योजना पनि रहेको उनले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रख्यात सेफ तथा नेपालका लागि ब्रान्ड एम्बेसडर सन्तोष शाहद्वारा अप्रिल २२ र २३ मा विशेष लाइभ कुकिङ सेसन सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त सेसनमा उनले क्याच स्पाइसेस प्रयोग गरी आफ्ना विशेष परिकारहरू प्रस्तुत गर्दै आधुनिक होरेका प्रयोगका लागि यसको बहुपयोगिता प्रदर्शन गरेका थिए ।
जिएआइ २०२६ मा सहभागितामार्फत क्याच स्पाइसेसले सेफ, वितरक तथा फुड सर्भिस साझेदारहरूसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ । साथै, नेपालभर रिटेल नेटवर्क विस्तार गर्दै होरेका क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति निर्माणमा केन्द्रित रहेको जनाएको छ । क्याच स्पाइसेस हाल भाटभटेनी स्टोर्स, खुद्रा पसलहरू, नेपाल सेनाका क्यान्टिन तथा दराजजस्ता इ–कमर्स प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध छ ।
डीएस ग्रुप (धरमपाल सत्यपाल समूह) सन् १९२९ मा स्थापना भएको एक अग्रणी एफएमसीजी समूह हो, जसको भारत तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सशक्त उपस्थिति रहेको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ, कन्फेक्शनरी, माउथ फ्रेशनर, हस्पिटालिटी, कृषि, लक्जरी र रिटेल लगायतका क्षेत्रमा यसको विविध व्यवसाय विस्तार भएको छ । साथै, समूहले वातावरण संरक्षण र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै दिगो विकासका लक्ष्यअनुसार आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
