लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलको नयाँ म्युचुअल फन्ड स्वीकृत

काठमाडौँ
नेपाल धितोपत्र बोर्डले लक्ष्मी सनराइज बैंक कोष प्रवर्धक तथा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रहेको नयाँ म्युचुअल फन्डलाई सार्वजनिक निष्कासनका लागि अनुमति दिएको छ ।
बोर्डले २०८३ वैशाख २ गते ‘एलएस होराइजन १२’ बन्दमुखी योजनालाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो । १२ वर्ष अवधि रहेको उक्त योजना अन्तर्गत १२ करोड इकाई निष्कासन गरिनेछ, जसको प्रति इकाई मूल्य १० रुपियाँ तोकिएको छ ।
बन्दमुखी योजना भएकाले यो निश्चित अवधिसम्म सञ्चालनमा रहनेछ । कम्पनीले यसअघि पनि उच्च प्रतिफल दिने सफल योजनाहरू सञ्चालन गरिसकेको जनाएको छ । यस स्वीकृतिसँगै नेपाली पूँजी बजारमा सामूहिक लगानी कोषको दायरा अझ फराकिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले साना तथा ठूला लगानीकर्तालाई व्यवस्थित रूपमा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
प्रतिक्रिया