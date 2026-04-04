नेपाली कांग्रेसलाई गम्भीर आत्मसमिक्षाको मोडमा पुर्‍याएको छ : कांग्रेस नेता नैनसिंह महर

काठमाडौं । 

फागुन २१ गतेको राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली कांग्रेसलाई गम्भीर आत्मसमिक्षाको मोडमा पुर्‍याएको छ। सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिँदै संसदको कुनामा सीमित हुन पुगेको छ भने उदीयमान राजनीतिक शक्तिहरूको चुनौती थपिएको छ।

यही परिवेशमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले पार्टीभित्रको गुटबन्दी, नेतृत्वको कमजोरी र बदलिँदो राजनीतिक यथार्थबारे स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेका छन्। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महरले भने पार्टीले समयअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न नसके थप संकट गहिरिने चेतावनी दिएका छन्।

महरले कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विभाजनले संगठन कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै एकताबद्ध भएर नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले युवा पुस्तालाई अवसर दिने, नीतिगत स्पष्टता ल्याउने र जनविश्वास पुनः स्थापित गर्ने दिशामा काम नगरे कांग्रेसको भविष्य चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्।

राजनीतिक परिवर्तनोंबीच कांग्रेस अब कसरी आफूलाई पुनर्संरचना गर्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।

