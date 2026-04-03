वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देश पठाईदिने भन्दै ७३ लाख बढी ठगी गर्ने चार जना पक्राउ

काठमाडौँ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा पठाउने भन्दै अवैध रूपमा रकम सङ्कलन गरी सम्पर्कविहीन भएका चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सल्यानका कर्णबहादुर राउत, तनहुँका आनन्द थापा, नवलपरासी (पूर्व)का राधिका पाठक पौडेल र मोरङका तिलक परियारलाई पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ परेका चारै जनालाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको छ । उनीहरूले विभिन्न व्यक्तिबाट ७३ लाखभन्दा बढी रकम ठगी गरेको कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक मनोहरप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
राउतले ११ जनालाई फिनल्याण्ड पठाइदिने भन्दै ५७ लाख, थापाले माल्टा पठाउने भन्दै एक जनासँग चार लाख ५० हजार, पौडेलले दुई जनासँग चार लाख २० हजार र परियारले सर्विया पठाइदिने भन्दै दुई जनासँग आठ लाख रकम लिई बेपत्ता भएका थिए ।
