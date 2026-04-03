एनओसी र फ्रेन्च दूतावासको सहकार्यमा ‘रिले अराउन्ड द वल्र्ड’

काठमाडौं ।
काठमाडौंको डल्लु आवासस्थित एनओसीको भूकम्प स्मृति बहुउद्देश्यीय कभर्ड हलमा बिहीबार बिहान ‘विश्वव्यापी रिले’ (रिले अराउन्ड द वल्र्ड) अन्तर्गत एक विशेष मैत्रीपूर्ण टेबल टेनिस र ब्याडमिन्टन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
नेपालस्थित फ्रान्सेली दूतावासको आयोजना तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटी र अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघको समन्वयमा आयोजित यस कार्यक्रमले खेलकुदका माध्यमबाट कुटनीतिक र सामुदायिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ । उक्त कार्यक्रममा व्यावसायिक खेलाडी, स्थानीय विद्यार्थी र विभिन्न सरोकारवालाहरूलाई एउटै मञ्चमा जोड्दै ‘ग्लोबल एम्बेसी स्पोट्र्स इनिसिएटिभ’ को मर्मलाई व्यवहारमा उतारिएको थियो ।
कार्यक्रमको मुख्य विशेषता समावेशी सहभागिता रहेको थियो, जहाँ परम्परागत प्रतिस्पर्धाको घेराभन्दा माथि उठेर फरक क्षमता र उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई सँगै सहभागी गराइयो । आयोजकले उच्च स्तरका च्याम्पियन खेलाडी र सिकारु विद्यार्थीहरूलाई अलग–अलग राख्नुको सट्टा एउटै टेबलमा मिश्रण गरी अभ्यास र खेल सञ्चालन गरेका थिए ।
यस रणनीतिक अभ्यासले खेलाडीको क्षमता र पुस्तागत भिन्नतालाई मेटाउँदै आपसी सहयोग र एकताको भावना विकास गर्न मद्दत पु¥याएको छ । विश्वभरका फ्रान्सेली दूतावासहरूले पालैपालो सञ्चालन गर्ने यो ‘रिले’ कार्यक्रमले फरक सामाजिक पृष्ठभूमि र पुस्ताका मानिसहरूबीचको खाडल कम गर्ने एउटा विश्वव्यापी अभियानको रूप लिएको छ ।
कार्यक्रममा नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत भर्जिनी कोर्टेभलले खेलकुदलाई केवल प्रतिस्पर्धाका रूपमा मात्र नभई विश्व शान्ति, सद्भाव र स्वस्थ नागरिक समाज निर्माणको एक बलियो औजारका रूपमा व्याख्या गरे । त्यस्तै, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले आधारभूत मूल्यहरू, उत्कृष्टता, सम्मान र मित्रतालाई आत्मसात गर्दै आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रमले नेपाल र फ्रान्सबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नागरिक स्तरमा अझ मजबुत बनाएको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा नेपाल ओलम्पिक कमिटिका महासचिव राजीव श्रेष्ठलगायत अन्य पदाधिकारी, फ्रेन्च दूतावासका कर्मचारी, खेलाडी र पत्रकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
