इङ्ग्ल्याण्डमा रेसिडेन्ट डाक्टरहरूको ६ दिने हड्ताल घोषणा, स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता

लण्डन , एजेन्सी, ।
इङ्ग्ल्याण्डमा कार्यरत रेसिडेन्ट डाक्टरहरूले आगामी अप्रिल महिनाबाट ६ दिन लामो हड्ताल गर्ने घोषणा गरेका छन्। डाक्टरहरूको पेशागत संस्था ब्रिटिस मेडिकल एसोसिएसन (बीएमए) र सरकारबीच लामो समयदेखि जारी वार्ता निष्कर्षमा नपुगेपछि आन्दोलनको नयाँ चरण सुरु गर्न लागिएको हो।
बीएमएका अनुसार हड्ताल अप्रिल ७ तारिख बिहान ७ बजेदेखि सुरु हुनेछ। यो आन्दोलन इस्टर बिदा लगत्तै सुरु हुने बताइएको छ। सन् २०२३ मार्चदेखि सुरु भएको आन्दोलनको यो १५औँ श्रृंखला हो, जसलाई अहिलेसम्मकै लामोमध्ये एक मानिएको छ। बीएमए र सरकारबीचको विवाद मुख्यतः तलब वृद्धि, रोजगारीको सुनिश्चितता तथा कार्य सुविधा सम्बन्धी विषयमा केन्द्रित छ। डाक्टरहरूले लामो समयदेखि आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै आएका छन्। तर वार्ता पटक–पटक भए पनि सहमति हुन नसकेको कारण आन्दोलन थप चर्किएको हो।
सरकारले चालु वर्षका लागि स्वतन्त्र तलब पुनरावलोकन निकायको सिफारिस अनुसार ३ दशमलव ५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। तर बीएमएले उक्त प्रस्तावलाई “अपर्याप्त” भन्दै अस्वीकार गरेको छ। डाक्टरहरूको दाबी अनुसार महँगी दरलाई आधार मान्दा सन् २००८ को तुलनामा अहिले पनि उनीहरूको वास्तविक आम्दानी २० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ। () यता सरकारले भने पछिल्ला तीन वर्षमा रेसिडेन्ट डाक्टरहरूको तलब करिब ३० प्रतिशतसम्म बढाइएको दाबी गर्दै आएको छ।
साथै, परीक्षा शुल्कजस्ता व्यक्तिगत खर्च व्यहोर्ने, तालिमका अवसर विस्तार गर्ने तथा तलब वृद्धिको संरचना छिटो बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारेको जनाएको छ। तर बीएमएले यस्ता प्रस्तावहरूले मूल समस्या समाधान नगर्ने जनाएको छ। बीएमएका प्रतिनिधि डा. ज्याक फ्लेचरले महँगी अझ बढ्ने सम्भावना रहेको भन्दै हालको प्रस्ताव स्वीकार गर्दा डाक्टरहरूको आर्थिक अवस्था झन् कमजोर हुने चेतावनी दिएका छन्।
साथै, उचित सुविधा नपाएमा डाक्टरहरू विदेश पलायन हुने जोखिम बढ्ने उनको भनाइ छ। बेलायतका स्वास्थ्य सचिव वेस स्ट्रिटिङले भने डाक्टरहरूको माग “यथार्थभन्दा बाहिर” रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सरकारले उपलब्ध स्रोतभित्र रहेर काम गर्ने अवस्था सुधार गर्न प्रयास गरिरहेको दाबी गरे। तर डाक्टरहरूले भने आफ्नो माग न्यायोचित रहेको अडान लिएका छन्। इङ्ग्ल्याण्डको नेशनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) अन्तर्गत कार्यरत चिकित्सकमध्ये करिब आधा रेसिडेन्ट डाक्टरहरू नै छन्। त्यसैले उनीहरूको हड्तालले स्वास्थ्य सेवामा व्यापक असर पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यसअघि भएका हड्तालहरूले पनि अस्पतालका नियमित सेवा, शल्यक्रिया तथा परीक्षणहरूमा ढिलाइ भएको देखिएको थियो। () यसैबीच, विशेषज्ञ तालिममा रोजगारी अभाव पनि गम्भीर समस्या बनेको छ। उपलब्ध तथ्यांक अनुसार हजारौं पदका लागि अत्यधिक आवेदन पर्ने गरेको छ, जसले प्रतिस्पर्धा निकै कडा भएको देखाउँछ। () विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि सरकार र बीएमाबीच छिट्टै सहमति हुन नसकेमा आन्दोलन अझ लम्बिन सक्नेछ। सन् २०२३ देखि सुरु भएको यो विवाद अझै समाधान नभए स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ। () स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले तत्काल संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अन्यथा बिरामी सेवा प्रभावित भई प्रतीक्षा सूची अझ बढ्ने तथा स्वास्थ्य प्रणाली थप दबाबमा पर्ने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
