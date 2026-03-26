एन्फाको ‘इन्जुरी टाइम’ :फुटबलको विकास कि सकुनीको पासा ?

नेपाली फुटबल यति बेला खेल मैदानको ‘ट्याक्टिस’ र कौशलमा होइन, सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्सको बन्द कोठाभित्र रचिने राजनीतिक ‘षड्यन्त्र’ मा पूर्णतः रूमल्लिएको छ । नेपाली फुटबल अहिलेस्तो दिशाहीन, अभिभावकविहीन र कुरुप कहिल्यै महसुस भएको थिएन ।
वि.सं. २०७९ मा कर्माछिरिङ शेर्पाको कार्यशैली र अपारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै ‘परिवर्तन’ को लोभलाग्दो नारा दिएर नेतृत्वमा आएका पंकजविक्रम नेम्बाङको टोली अहिले आफैँ गम्भीर प्रश्नको भारी बोकेर उभिएको छ । एन्फाको वर्तमान नेतृत्वले फुटबललाई उकास्न होइन, बरु महाभारतको सकुनीले जस्तै ‘कुटिल पासा’ फ्याँकेर आफ्नो कुर्सी जोगाउने फोहोरी खेलमा सारा शक्ति खर्च गरिरहेको छ । जसले सम्पूर्ण नेपाली फुटबललाई नै अधोगतितर्फ धकेलिरहेको छ ।
नेपाली फुटबलको सबैभन्दा ठूलो र जीवन्त ऐना मानिने शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको पछिल्लो दुर्दशा हेर्दा जो–कोही फुटबलप्रेमीको मन रुन्छ । फुटबलको मेरुदण्ड मानिने यो प्रतिष्ठित लिगलाई विगत तीन वर्षदेखि सातदोबाटोको एउटा सानो कोठामा थुनेर राखिएको छ । रेलिगेसनको डर नहुने गरी हतार–हतार गराइएको ‘राष्ट्रिय लिग’ को प्रहसनले न त व्यावसायिकताको गरिमा बचाउन सक्यो, न त खेलाडीहरूको चुल्हो नै बाल्न सफल भयो ।
लिग नहुँदाको प्रत्यक्ष र बीभत्स पीडा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘डिपार्चर गेट’ मा प्राय देखिन्छ । राष्ट्रिय टोलीका मुख्य खम्बाहरू, जसले मैदानमा विपक्षीलाई हम्मे–हम्मे पार्दै राष्ट्रको शान बढाउँथे, आज तिनै खेलाडी हातमा फुटबल बुट र मनमा आँसु बोकेर अस्ट्रेलिया र खाडीका तातो गल्लीहरूमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन् । आफ्नै देशमा भविष्य नदेखेर प्रतिभावान् खेलाडीहरू यसरी विदेश पलायन हुनु एन्फाको अक्षमताको सबैभन्दा क्रूर तस्वीर हो । तर, नेतृत्व भने अझै पनि ‘सबै ठीक छ’ भन्ने भ्रमको खेती गरिरहेको छ ।
अझ लाजमर्दो पक्ष त के छ भने, देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला ‘दशरथ रङ्गशाला’ को दयनीय अवस्थाले हाम्रो राष्ट्रिय इज्जत नै विश्वसामु लिलाम गरिरहेको छ । फिफा र एएफसीले रङ्गशालाको न्यूनतम मापदण्डसमेत नपुगेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय खेल आयोजना गर्न अयोग्य घोषणा गरिदिँदा पनि एन्फा नेतृत्वमा कुनै ग्लानि वा जिम्मेवारीबोध देखिँदैन ।
नेपालले आफ्नो ‘होम म्याच’ समेत विदेशी भूमिमा गएर खेल्नुपर्ने र हारको लज्जास्पद शृङ्खला दोहो¥याउनुपर्ने अवस्था आउनुमा एन्फा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बीचको ‘इगो’ को लडाइँ मुख्य जिम्मेवार छ । मैदानको सामान्य घाँस मर्मत गर्न नसक्ने र फ्लडलाइटको न्यूनतम व्यवस्था मिलाउन अक्षम नेतृत्वले फुटबलको आमूल विकास गर्छु भन्नु आफैँमा एउटा भद्दा र कुरुप ठट्टा मात्र हो । यसले खेल पदाधिकारीहरूको ध्यान खेलको गुणस्तरमा भन्दा पनि व्यक्तिगत अहम् र सुविधामा बढी रहेको पुष्टि गर्छ ।
यही अस्तव्यस्तता र अन्योलका बीच कार्यकाल बाँकी छँदै असामयिक निर्वाचन अर्थात् ‘अर्ली इलेक्सन’ को जुन नयाँ तुरुप फ्याँकिएको छ । यसले एन्फाभित्रको चरम सत्तामोह र डरलाई छताछुल्ल पारेको छ । महासचिव किरण राई यसलाई ताजा ‘म्यान्डेट’ लिने लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्दै बचाउ गरिरहेका छन् ।
तर, वास्तविकताको गहिराइ अर्कै छ । यो आगामी विश्वकपको भ्रमणको प्रलोभन देखाएर मतदाता रिझाउने र नयाँ खेलकुद ऐन पूर्णरूपमा लागू हुनुअघि नै आफ्ना मान्छेहरूलाई पदमा सुरक्षित गर्ने एउटा दाउपेच मात्र हो । जिल्ला र प्रदेशमा वैधानिक निर्वाचन नै नगरी केन्द्रको चुनाव गराउन खोज्नुले फुटबलको जगलाई नै भत्काउने निश्चित छ ।
राखेपले विधि र विधानविना चुनाव नगर्न स्पष्ट चेतावनी दिइरहँदा एन्फा भने फिफाको ‘स्वायत्तता’ को ओत लागेर राज्यको कानुन र निकायलाई समेत चुनौती दिइरहेको छ । नेतृत्वको यो मनपरीतन्त्रले अन्ततः नेपाली फुटबललाई फिफाको प्रतिबन्धको भयानक जोखिममा धकेल्ने निश्चित छ । के कुर्सी बचाउनका लागि सिंगो देशको फुटबललाई नै बन्धक बनाउन मिल्छ ?
अहिले एन्फा कम्प्लेक्स खेलको रणनीति बुन्ने वा खेलाडीको हितमा छलफल गर्ने ठाउँभन्दा पनि तालाबन्दी, रिले अनशन र मुद्दै–मुद्दाको एउटा राजनीतिक अखडा बनेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवारदेखि निर्वाचनको वैधानिकतासम्मका विषय अदालतको कठघरामा पुग्नुले नेपाली फुटबलको ओरालो यात्रालाई प्रस्ट पार्छ । नेपाली फुटबल यति बेला आफ्नो ‘इन्जुरी टाइम’ रहेको भान हुन्छ ।
यदि नेतृत्वले समयमै कुर्सीको आशक्ति त्यागेर विधि, विधान र खेलको मर्मलाई स्वीकार गरेन भने यो ओरालो यात्रालाई कुनै पनि निर्वाचन वा विदेशी अनुदानले रोक्न सक्ने छैन । फुटबललाई जीवित राख्न अब सातदोबाटोको बन्द कोठामा बसेर ‘सकुनीको पासा’ फ्याँक्नेहरू होइन, मैदानमा पसिना बगाउने खेलाडीको पीडा बुझ्ने र स्पष्ट विकासको भिजन भएको इमानदार नेतृत्वको खाँचो छ । अन्यथा, नेपाली फुटबलको इतिहासमा वर्तमान नेतृत्व केवल ‘विनाशको मुख्य सूत्रधार’ का रूपमा मात्र दरिनेछ र आउँदो पुस्ताले यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया