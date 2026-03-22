बजेटको ४० प्रतिशत पूर्वाधारमा छुट्याउनुपर्छ

निर्माण क्षेत्र देश विकासको प्रमुख आधार भए पनि अधिकांश आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने समस्या देखिन्छ । यसका पछाडि प्रशासनिक ढिलासुस्ती, राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर योजना, बजेट अभाव, भ्रष्टाचार तथा निर्माण व्यवसायी स्वयंका कमजोरीहरू पनि जिम्मेवार छन् । यी समस्याको वास्तविक कारण, जनधारणा र सुधारका उपायलगायतका विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकरेलले गर्नुभएको कुराकानी ।
धेरै निर्माण आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने समस्या किन भइरहेको छ ?
धेरै निर्माण आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनुका पछाडि विभिन्न कारण रहेका छन् । मुख्य रूपमा उपभोक्ताले आफ्नो जिम्मेवारीअन्तर्गत गर्नुपर्ने काम समयमै पूरा नगर्नु र निर्माण अघि आवश्यक तयारी नगर्नु प्रमुख समस्या हो । साथै, ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न हतार गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । यसका अतिरिक्त, राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि निर्माण कार्य प्रभावित हुने गरेको छ । प्रायः राजनीतिक पदमा पुगेपछि तत्काल ठेक्का निकाल्ने र हतारमा टेन्डर गरी सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सक्दैनन् ।
अर्कोतर्फ, अपर्याप्त बजेट पनि एक महत्वपूर्ण समस्या हो । बहुवर्षीय योजनाहरूलाई पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का दिइने हुँदा निर्माण कार्य ढिलो हुने गर्दछ । यससँगै, भ्रष्टाचार पनि निर्माण क्षेत्रको अर्को प्रमुख चुनौती हो । निर्माण कम्पनीले आफ्नो कामको भुक्तानी पाउनका लागि सम्बन्धित कर्मचारीलाई अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रवृत्तिका कारण भुक्तानी प्रक्रिया ढिलो हुने र त्यसले काम सम्पन्न हुनमा अवरोध पु¥याउने गरेको छ ।
‘निर्माण व्यवसायीले काम ढिलो गर्छन्’ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ, तपाईं यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
जनताले ‘निर्माण व्यवसायीले काम ढिलो गर्छन्’ भन्ने आरोप लगाउनु पूर्णतया अनुचित होइन, तर यसको वास्तविक कारण बुझ्नु आवश्यक छ । प्रायः जनताले समस्याको मूल कारण अध्ययन नगरेका कारण यस्तो आरोप लाग्ने गरेको हो । वास्तवमा, विश्वका सफल निर्माण कम्पनीहरूले समयमै काम सम्पन्न गर्ने गरेका छन् ।
जापानी, युरोपियन तथा चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूले विश्वभर सफलतापूर्वक आयोजना सम्पन्न गरेका उदाहरण छन्, तर नेपालमा भने उनीहरू पनि सफल हुन सकेका छैनन् । नेपालमा निर्माण कार्य ढिलो हुनुको कारण केवल निर्माण कम्पनी मात्र होइनन् । उदाहरणका रूपमा, सुरक्षा निकायले निर्माण गरिरहेको फास्ट ट्रयाकमा अपेक्षाभन्दा तीन गुणा बढी समय लागेको छ । सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार आवश्यक स्वीकृति समयमै नपाउनु, रुख कटानजस्ता सामान्य काममा समेत वर्षौं लाग्नु जस्ता कारणले काम अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसैगरी, ठेक्काको डीपीआर समयमै तयार नहुनु र पूर्वतयारी पूरा नहुनुले पनि ढिलाइ हुने गरेको छ । यस अवस्थामा आम जनतालाई देखिने पक्ष निर्माण व्यवसायी भएकाले दोष उनीहरूमा केन्द्रित भएको हो । यद्यपि, निर्माण व्यवसायी पनि पूर्ण रूपमा निर्दोष छैनन् । क्षमताभन्दा बढी काम लिनु र अत्यन्त कम मूल्यमा ठेक्का ओगट्ने प्रवृत्तिले समस्या बढाएको छ । साथै, बजार अस्थिरता र मूल्य वृद्धिका कारण पनि काममा बाधा पुगेको छ । अव्यावहारिक ऐनकानुनका कारण काम अधुरै छोड्न नसकिने अवस्था रहन्छ । कार्यसम्पादन जमानत राखेपछि काम गर्न नसके पनि उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था विश्वका अन्य देशमा भए पनि नेपालमा जमानत जफत गरी सम्पूर्ण लागत असुल्ने प्रावधानले काम झन् जटिल बनाएको छ ।
कतिपय सडक एक–दुई वर्षमै बिग्रिन्छन्, के यसको जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीको मात्र हो ?
सडक एक–दुई वर्षमै बिग्रिनुमा निर्माण कम्पनी मात्र जिम्मेवार हुँदैन । टेन्डरमार्फत गरिएको काममा निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न भएपछि एक वर्षसम्म त्रुटि सच्याउने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । तर, धेरैजसो काम उपभोक्ता समितिबाट गराइने भएकाले त्यहाँ समस्या देखिएको पाइन्छ । निर्माण व्यवसायीले गरेको काममा त्यस्तो त्रुटी कम देखिन्छ, तर आम जनतामा निर्माण व्यवसायी नै दोषी हुन् भन्ने धारणा बनेको छ । कतिपय अवस्थामा १० टन क्षमताको सडकमा २० टनसम्मका सवारीसाधन चलाइन्छ, जसले सडक छिट्टै बिगार्छ । साथै, थोरै बजेटमा धेरै काम गर्ने प्रवृत्ति पनि समस्या हो । अत्यधिक कम दरमा ठेक्का लिने र सरकारी मिलेमतोमा गुणस्तरहीन काम हुने कारणले पनि सडक चाँडै बिग्रन्छ । यद्यपि, निर्माण कम्पनीले बनाएको काम बिग्रिएमा त्यही बजेटमा मर्मत गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । त्यसैले सडक बिग्रिने समस्यामा निर्माण कम्पनी मात्र होइन, उपभोक्ता समिति र अन्य पक्ष पनि जिम्मेवार देखिन्छन् ।
सरकारबाट ढिलो भुक्तानी हुने समस्या कतिको छ ?
सरकारबाट ढिलो भुक्तानी हुने समस्या अत्यन्त ठूलो छ । हाल करिब १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका योजना निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरिएको छ, जबकि सरकारले वार्षिक रूपमा करिब ४ खर्ब मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । यस अवस्थाले पूर्ववर्ती योजनाहरू सम्पन्न गर्न नै बजेट अपुग हुने देखिन्छ । ऐन–कानुनअनुसार न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट सुनिश्चित नगरी टेन्डर गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई उल्लंघन गरेर काम गरिएको छ । यसका कारण सरकारले समयमै भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता गुमाएको देखिन्छ ।
निर्माण क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप कति हुन्छ ?
निर्माण क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप निकै बढी रहेको छ, जसका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुसार योजना बनाउँछ र टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउँछ, तर सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै ती योजनाहरू ओझेलमा पर्ने गर्छन् । नयाँ सरकारसँग नयाँ प्राथमिकता हुने भएकाले पुराना योजनाहरू थुप्रिने र कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सरकारमा आउने नेतृत्वले छोटो समयमा आफ्नो प्रभाव देखाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई प्रभावित गर्न र विकासका योजना ल्याउन सक्षम रहेको देखाउन उनीहरू प्रयासरत हुन्छन् । यसै कारण राजनीतिक नेतृत्वकै प्रभावले योजना समयमै सम्पन्न हुन सक्दैनन्। योजना ओझेलमा पर्नु, राजनीतिक खिचातानी र भागबण्डा हुनुजस्ता समस्या निर्माण क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरू हुन् ।
ठेक्का प्रणालीमा ‘मिलेमतो’ हुने आरोप लाग्छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
निर्माण व्यवसायीले काम रोके भने देशको विकासमा कस्तो असर पर्छ ?
निर्माण व्यवसायीहरूले काम रोके भने देशको अर्थतन्त्र नै ठप्प हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । निर्माण क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक भएकाले यसले चलायमान हुँदा रोजगारी सिर्जना हुने, कृषिलगायत अन्य क्षेत्र पनि सक्रिय हुने गर्छन् । यसका लागि अब बन्ने सरकारले ऐन–कानुनलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन मात्र नभई अन्य धेरै कानुनहरू संशोधन गर्न आवश्यक छ। कार्यान्वयन हुन नसक्ने र अपूर्ण रहेका ऐन–कानुनहरू खारेज गर्नुपर्छ । त्यसैले, सरकारको प्राथमिकतामा निर्माण क्षेत्र र निर्माण व्यवसायीहरूलाई राखेर नीतिगत सुधार गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
विदेशी निर्माण कम्पनीहरू नेपाल आउँदा नेपाली व्यवसायीलाई कस्तो प्रभाव पर्छ ?
विदेशी निर्माण कम्पनीहरू नेपालमा आउँदा यसको प्रभाव स्वदेशी निर्माण व्यवसायीमा पर्न सक्छ । त्यसैले स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले आवश्यक प्रोत्साहन दिनुपर्छ । हामीले गर्न नसक्ने वा जटिल कामहरू विदेशी कम्पनीसँग सहकार्य गरेर गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । तर, वर्तमान अवस्थामा नेपालमै निर्माण कम्पनीहरूलाई कामको अभाव रहेको छ र धेरै कम्पनीहरू आफ्नो क्षमताको करिब २५ प्रतिशत मात्र सञ्चालनमा छन् । यस अवस्थामा विदेशी कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै स्वदेशी क्षमताको विकास र उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
निर्माण क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रोक्न के सुधार आवश्यक छ ?
निर्माण क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रोक्न ऐन–कानुन संशोधन गरी कर्मचारीलाई पूर्ण जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ । विगतमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावमा कर्मचारीको नियुक्ति दाम लिएर हुने गरेको थियो, जसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार दिने र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई तुरुन्तै दण्डित गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । हायर एण्ड फायर प्रणाली लागू गरेर कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पालन नगरेमा तत्काल कारवाही गर्न सकिनु पर्छ । यदि यस्तो व्यवस्था लागू नगरिएमा राज्यले निर्धारण गरेको लक्ष्यहरू पूरा गर्न कठिनाइ आउँछ ।
सरकारसँग अहिले महासंघको सम्बन्ध कस्तो छ ? अब आउने सरकारसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ?
हामीले हालका सरकारहरूसँग निर्माण क्षेत्रमा देखिएका कमी–कमजोरीहरूबारे जानकारी गराउने र सहकार्य गर्ने काम निरन्तर गर्दै आएका छौँ । माग पूरा नभएको अवस्थामा हामीले आवश्यक खबरदारी पनि गरिरहेका छौँ । हामी विश्वस्त छौँ कि अब बन्ने सरकारले आफ्नो वाचाअनुसार निर्माण क्षेत्रमा रहेको कार्टेलिङ हटाउने, पूर्वाधारलाई चलायमान बनाउने, नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने, ऐन–कानुन संशोधन गर्ने र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता राखेको छ । यसका लागि हामी सहकार्य गर्दै आगामी दिनमा पूर्वाधार निर्माण र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कार्यमा सफल हुनेछौँ ।
निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुँदा काममा कस्तो असर परेको छ ?
निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुँदा काममा गम्भीर असर परेको छ । मूल्यवृद्धिका कारण पहिलेदेखि नै सीमित विकास बजेट अझै कमजोर बनेको छ । हालको मूल्यमा पनि काम गर्न कठिनाइ भएमा, अत्यधिक बढेका मूल्यहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। अन्यथा, निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा रोकिन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
कुन कुन सामग्रीमा मूल्य बढेको छ ?
डन्डी, प्लास्टिकजन्य सामग्री, यन्त्रलगायत सबैजसो सामानमा मूल्य बढेको छ । अहिले इन्धनको अभाव छ, जसले निर्माण कार्यमा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ। निर्माण कार्य गर्न ड्रममा इन्धन लैजान आवश्यक पर्छ, तर प्रशासनले यसमा रोक लगाएको छ ।
आगामी पाँच वर्षमा नेपालको निर्माण क्षेत्र कस्तो देख्नुहुन्छ ?
आगामी पाँच वर्षमा नेपालको निर्माण क्षेत्रका लागि म आशावादी छु । जनताले सुशासन र देशको विकासमा ध्यान दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता दिएका छन् । यसपटक सरकारले लगभग दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो समयमा कर्मचारीहरू पार्टी–पार्टीबीचको द्वन्द्वमा प्रभावकारी काम गर्न सकेका थिएनन् । अब बन्ने युवा नेतृत्वले स्वतन्त्र निर्णय गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउने अपेक्षा छ । सरकारले न्यूनतम बजेटको ४० प्रतिशत पूर्वाधारमा छुट्याउने र निजी क्षेत्रलाई पनि लगानीको वातावरण बनाउने योजना छ । म विश्वस्त छु कि यसले पूर्वाधार क्षेत्रलाई सक्रिय र चलायमान बनाउन मद्दत गर्नेछ। हामी त्यस वातावरण तयार गर्न पूर्ण रूपमा तयार छौँ ।
यदि तपाईंलाई एक वर्षका लागि निर्माण मन्त्री बनाइयो भने सबैभन्दा पहिले के परिवर्तन गर्नुहुन्छ ?
यदि मलाई एक वर्षका लागि निर्माण मन्त्री बनाइयो भने, सबैभन्दा पहिले म खरिदसम्बन्धी ऐनहरूलाई छाता ऐनमा समेटेर पूर्वाधार कार्यलाई तीव्रता दिनेछु । वन तथा वातावरणबाट उत्पन्न हुने समस्याहरूलाई आर्थिक ऐनमार्फत समाधान गर्नेछु । त्यसपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै, राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार दिने र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने कानुन बनाउनेछु । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र ठेक्का व्यवसायीलाई बोनसको व्यवस्था पनि अघि बढाउनेछु । पूर्वाधार क्षेत्रको आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय फण्डलाई लगानीको वातावरण तयार गर्नेछु । जलविद्युत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रहरूमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी काम अघि बढाउनेछु । राष्ट्रिय राजमार्ग, फास्ट ट्र्याक र उत्तर–दक्षिण राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राख्नेछु। स्थानीय तहको निर्माणलाई तत्काल प्राथमिकता नदिइ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काममा केन्द्रित रहनेछु ।
नयाँ सरकारको लागि कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
नयाँ सरकारप्रति हामी उत्साहित छौँ । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले नेतृत्व गरिरहेको छ । हाम्रो मुलुक सम्भावना र सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ । यहाँ पर्यटन, जलस्रोत विकास र कृषिको विकासमार्फत पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिएको अवसरअनुसार निर्माण क्षेत्र उत्साहित र सक्रिय रूपमा प्रतिक्षामा छ। तर नयाँ सरकारले ऐन–कानुन बनाउने, कर्मचारीलाई चुस्त र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने काम अविलम्ब अघि बढाउनु आवश्यक छ । फेसलेस प्रणालीमार्फत काम गर्नु जरुरी छ, किनभने हालको प्रणालीमा स्थानीय तहसहित थुप्रै राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूले आफ्नो अनुकूल नभए काम हुन नदिने प्रवृत्ति विकास गरेको छ । यो परिपाटी पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नुपर्छ । साथै, ऐन–कानुनलाई सम्पूर्ण रूपमा संशोधन गरेर कार्यान्वयनयोग्य बनाउन आवश्यक छ ।
–निर्माण आयोजना ढिलाइको मुख्य कारण कमजोर तयारी, राजनीतिक दबाब र अपर्याप्त बजेट हो ।
–ठेक्का प्रक्रियामा हतार र पूर्वाधार तयार नगरी सम्झौता गर्दा काम समयमै सम्पन्न हुँदैन ।
–सरकारी भुक्तानी ढिलो हुने समस्या अत्यन्त गम्भीर रहेको छ, जसले निर्माण कार्य प्रभावित गर्छ ।
–राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण योजना परिवर्तन हुने र कार्यान्वयनमा अवरोध आउने गर्छ ।
–जनताले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष दिने प्रवृत्ति भए पनि समस्या प्रणालीगत पनि हो ।
–निर्माण व्यवसायीले क्षमता न्दा बढी काम लिनु र न्यून दरमा ठेक्का लिनु पनि समस्या हो ।
–गुणस्तरहीन निर्माणमा उपभोक्ता समिति, ओभरलोडिङ र कम बजेट जिम्मेवार छन् ।
–ठेक्का प्रणालीमा मिलेमतो (कार्टेलिङ) हुने समस्या अझै विद्यमान छ ।
–निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र इन्धन अभावले काममा थप असर परेको छ ।
–समाधानका लागि कानुन संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने र पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी आवश्यक छ ।
