कृषि विकास बैंक र काठमाडौं मेडिकल कलेजबीच छुट सम्झौता

काठमाडौँ
कृषि विकास बैंक लिमिटेड र काठमाडौं मेडिकल कलेज दुवाकोट भक्तपुर बीच स्वास्थ्य उपचार सेवामा विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
कृषि विकास बैंक लिमिटेड (दोस्रो पक्ष) र काठमाडौं मेडिकल कलेज दुवाकोट (पहिले पक्ष)बीच २०८३ साल वैशाख ७ गते उक्त सम्झौता गरिएको हो ।
सम्झौताअनुसार कृषि विकास बैंकमा खाता भएका ग्राहक, कार्डवाहक, मेबाइल बैकिङ सेवा उपयेग गरिरहेका ग्राहका, कार्यरत कर्मचारी तथा उनीहरुका परिवार, पूर्व कर्मचारी र तिनका परिवारका सदस्यले दुवाकोटस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज अस्पतालमा उपचार गराउँदा विशेष छुट तथा सहुलियत प्राप्त गर्नेछन् ।
काठमाडौं मेडिकल कलेजले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुका साथै चिकित्सा, नर्सिङ, डेन्टललगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विभिन्न संघ–संस्थामा आवद्ध व्यक्तिलाई उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्थान तथा विकासमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कृषि विकास बैंकसँगको यस सहकार्यले बैंकसँग आवद्ध सेवाग्राही र कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवामा थप राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
कृषि विकास बैंक लिमिटेड का ग्राहक, कर्मचारी तथा तिनका परिवारले अब काठमाडौं मेडिकल कलेजमा उपचार गर्दा २५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् ।
सम्झौताअनुसार अस्पतालमा उपलब्ध सेवामा पहिलो प्राथमिकताका आधारमा २५ प्रतिशतसम्म छुट सुविधा प्रदान गरिनेछ । छुट सुविधा प्राप्त गर्न बैंकको आधिकारिक चेकबुक, मान्य डेबिट वा क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ एप वा बैंक खातासम्बन्धी अन्य प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, कर्मचारी तथा तिनका परिवारका सदस्यले फोटोसहितको वैध परिचयपत्र, पूर्व कर्मचारी परिचयपत्र तथा नाता खुल्ने कागजात वा बालबालिकाको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।
यसका साथै केएमसी दुवाकोटले उपचारका लागि आउने सम्पूर्ण सर्वसाधारणका लागि २०८३ असार मसान्तसम्म सीटि स्क्यान र एमआरआई बाहेक अस्पतालमा उपलब्ध सेवाहरुमा ५० प्रतिशत छुट दिने विशेष योजना पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
