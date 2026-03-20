एन्फालाई निर्वाचन स्थगित गर्न राखेपको पत्र

काठमाडौं ।
यही चैत १३ गतेदेखि गर्ने तय गरिएको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को अर्ली निर्वाचन स्थगित गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले एन्फालाई पत्र काटेको छ । राखेपले यसरी पत्र काटेको यो तेस्रोपटक हो । यसअघि पनि माघ २८ गते अर्ली निर्वाचन गर्न एन्फा तम्सकेको थियो ।
एन्फाले राखेपसँग कुनै छलफल नगरेर पुनः निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेपछि राखेपले चेतावनी पत्र काटेको छ । राखेपले पुसमै एन्फालाई तहगत निर्वाचन गर्न पत्र काटेको थियो ।
राखेपले राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ अनुसार परिषद्को स्वीकृति बिना हुने साधारण सभा र निर्वाचन मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । यसरी राखेपले नियमअनुसार चल्न भनेपनि एन्फाले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइ नै रहेको छ ।
पत्रमा अब तत्काल सबै प्रक्रिया स्थगित गर्न र पत्र प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र लिखित जानकारी दिन निर्देशन दिइएको छ । राखेपले पटक–पटक दिएको निर्देशन अटेरी गरे कानुन अनुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि दिएको छ ।
एन्फाको साविक निर्वाचन आगामी वर्ष असारमा हुनु पर्ने हो । तर, एन्फाका अध्यक्ष पंकज नेम्वाङको टोलीले अर्ली निर्वाचन गर्न लागिरहेको छ । यस विषयमा नाम नखुलाउन भन्दै एक क्लबका पदाधिकारीले बताए–अहिलेको एन्फा अध्यक्षसहित प्रायजसो पदाधिकारी फुटबल नै नबुझ्ने खालका छन् । यसैले उनीहरू एन्फा नै कब्जा गर्न लागि परेको छ । उनीहरू फुटबल जे सुकै होस् खालि पद बचाउन मात्रै लागिरहेका छन् । उनीहरूले नेपाली फुटबल ध्वस्त बनाइसकेको छ ।
पुसदेखिको घटनाक्रम
–एन्फाले पुस १६ गते माघ २८ गते निर्वाचन गर्न मिति तोकेको ।
–तहगत निर्वाचनको माग गर्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएपछि निर्वाचन रोकियो ।
–फागुन २७ गते निर्वाचन गर्न दोस्रो पटक मिति तोकेको ।
–निर्वाचन आयोगले निर्वाचन रोक्न पत्राचार गरेको ।
–सुरक्षा हस्तक्षेपपछि दोस्रोपटक निर्वाचन स्थगित भएको ।
–एन्फाले चैत १३ गते निर्वाचन गर्न तेस्रोपटक मिति तोकेको ।
