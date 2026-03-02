म्यानचेस्टर युनाइटेड तेस्रो स्थानमा उक्लियो

लन्डन, (एजेन्सी)
आइतबारको खेलमा क्रिस्टल प्यालेसलाई २–१ ले पराजित गरेपछि म्यानचेस्टर युनाइटेड प्रिमियर लिगको अंक तालिकामा तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । समान २८ खेलमा समान ५१ अंक भए पनि एस्टन भिल्लालाई पछि पारेर गोलअन्तरमा युनाइटेड तेस्रो स्थानमा उक्लियो ।
योसँगैं युनाइटेडको च्याम्पियन्स लिगको आस पनि ब्युँतिएको छ । अघिल्ला दुई सिजनमा टोलीले च्याम्पियन्स लिग खेल्न पाएको थिएन । हाल अन्तरिम प्रशिक्षक माइकल क्यारिकको नेतृत्वमा टोलीले ७ खेलमध्ये ६ खेलमा जित र एक खेलमा बराबरी नतिजा बेहो¥यो । यानि कि अहिलेसम्म शत प्रतिशत नतिजा रहेको छ ।
यो सानदार नतिजापछि क्यारिक मुख्य प्रशिक्षक बन्ने संभावना पनि बलियो भएको छ । क्लबले यस वर्षको सुरुआतमा रुबेन आमोरिमलाई बर्खास्त गरेको थियो । यसपछि टोलीको जिम्मेवारी क्यारिकलाई यस सिजनको अन्त्यसम्मको लागि दिएको हो ।
युनाइटेडले प्रिमियर लिगमा शीर्ष चारमा अन्त्य गर्न बाँकी १० खेल खेल्न बाँकी छ । टोलीले आफ्नो घरेलु मैदानमा ५ र अवे मैदानमा ५ खेल खेल्न बाँकी रहेको छ । जसमा, घरेलु मैदानमा एस्टन भिल्ला, लीड्स, ब्रेन्टफोर्ड, लिभरपुल र नटिघम फोरेस्टसँग खेल्नु पर्छ । यस्तै, अवे मैदानमा न्युक्यासल, बर्नमाउथ, चेल्सी, सन्डरल्यान्ड र ब्राइटनसँग खेल्नु पर्नेछ ।
टोटनहामलाई रेलिगेसन खतरा
टोटनहामले फुलहामसँग २–१ को हार बेहोरेपछि रेलिगेसन हुने खतरा बढेको छ । टोली अहिले रेलिगेसनबाट जोगिन नै संघर्षरत रहेको छ । २८ खेल खेल्दा २९ अंक जोेडेको टोली रेलिगेसन क्षेत्रबाट ४ अंकले मात्रै सुरक्षित छ । रेलिगेसनमा रहेका टोलीहरू वेस्ट हाम, बर्नली र वोल्भस्को क्रमशः २५, १९ र १३ अंक छन् ।
प्रतिक्रिया