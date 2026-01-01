एमएडब्लु वृद्धिले दाङ्गमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो टेस्ट ड्राइभ एन्ड एक्सचेन्ज क्याम्प ल्याउँदै

काठमाडौँ
नेपालका लागि डोङफेङ र सेरेस इलेक्ट्रिक सवारी साधनका आधिकारिक वितरक एमएडब्लु वृद्धिले दाङ्गमा आफ्नो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो टेस्ट ड्राइभ एन्ड एक्सचेन्ज क्याम्प आयोजना गर्न लागेको छ ।
उक्त क्याम्प १९ देखि २१ पौष २०८२ सम्म राप्ती अटोमार्ट प्रालिमा आयोजना हुनेछ, जुन दाङ्ग क्षेत्रका लागि डोङफेङ नेपालका आधिकारिक वितरक हुनेछ । यस टेस्ट ड्राइभ एन्ड एक्सचेन्ज क्याम्पमार्फत ग्राहकले अत्यन्तै आकर्षक आर्थिक सुविधा तथा एक्सचेन्ज सहुलियतसहित इलेक्ट्रिक सवारीसाधनतर्फ रूपान्तरण हुने उत्कृष्ट अवसर पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
यो टेस्ट ड्राइभ एन्ड एक्सचेन्ज क्याम्प दुई महत्वपूर्ण अवसरको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएको हो – दाङ्गमा नयाँ, स्टेट–अफ–दि–आर्ट डोङफेङ शोरूमको उद्घाटन तथा बहुप्रतीक्षित नामी भिगोको आधिकारिक सार्वजनिक अनावरण ।
इलेक्ट्रिक सवारी साधनको स्वामित्वलाई अझ सहज र सर्वसुलभ बनाउन एमएडब्लु वृद्धिले यस कार्यक्रम अवधिमा विशेष लाभको व्यापक प्याकेज प्रस्तुत गरेको छ । ग्राहकले नयाँ नामी भिगो वा नामी बक्स विशेष नाडा मूल्यमा खरिद गर्न सक्नेछन् ।
यससँगै चार्जिङ सुविधा (७ किलोवाट क्षमताको द्रुत चार्जर तथा ३.५ किलोवाट क्षमताको पोर्टेबल चार्जर) र निःशुल्क अटो प्लस बीमा पनि प्रदान गरिनेछ। उच्चस्तरीय इलेक्ट्रिक एसयुभी खोजिरहेका ग्राहकका लागि सेरेसमा अधिकतम ६ लाख रुपियाँसम्मको विशेष लाभ उपलब्ध गराइनेछ । सबै मोडेलमा पुराना सवारी साधनको उत्तम मूल्याङ्कन सुनिश्चित गरिनेछ भने परीक्षण सवारी लिने प्रत्येक आगन्तुकलाई निश्चित उपहार प्रदान गरिनेछ ।
दाङ्गमा सञ्चालनमा आएको नयाँ अत्याधुनिक शोरूमले डोङफेङ र सेरेसका इलेक्ट्रिक सवारी साधनका लागि यस क्षेत्रको प्रमुख बिक्री केन्द्रका रूपमा सेवा प्रदान गर्नेछ । दाङ्गका ग्राहकलाई यी इलेक्ट्रिक सवारी साधनको उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न तथा सीमित अवधिका विशेष अफरको लाभ लिन एमएडब्लु वृद्धिले हार्दिक आमन्त्रण गरेको छ ।
