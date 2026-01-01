चोरीका ८ थान मोबाइलसहित एक युवक पक्राउ

काठमाडौं ।
चोरीका मोबाइल फोनसहित एक युवकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका–२६ स्थित फायर चोक नजिकै शंकास्पद रूपमा हिँडिरहेको अवस्थामा वृत्त लैनचौरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो।
पक्राउ पर्नेमा पोखरा महानगरपालिका–२ का स्थायी बासिन्दा तथा हाल काठमाडौं चाबहिल बस्ने २१ वर्षीय जेम्स श्रेष्ठ रहेका छन्। प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। नियन्त्रणमा लिएर गरिएको खानतलासीका क्रममा श्रेष्ठको स्वामित्व नभएका ८ थान मोबाइल फोन फेला परेपछि उनलाई थप अनुसन्धानका लागि वृत्त लैनचौर ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ।
बरामद मोबाइल फोनको विवरण • आईफोन – ३ थान • रेड्मी – २ थान • होनर – १ थान • सामसुङ – १ थान • ओप्पो – १ थान प्रहरीका अनुसार बरामद मोबाइलहरू चोरीका भएको आशंका गरिएको छ। हाल मोबाइलको वास्तविक धनी पहिचान गर्ने तथा घटनासँग जोडिएका अन्य व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने कार्य जारी रहेको छ। प्रहरीले चोरी तथा हराएका मोबाइलसम्बन्धी उजुरी दिएका व्यक्तिहरूलाई वृत्त लैनचौरमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।
