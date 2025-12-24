आइकौर भी–२३ को को–डेलिभरी सुरु, पहिलो गाडी इभा गिरीलाई हस्तान्तरण

काठमाडौं
नेपालका लागि आइकौर ब्रान्डको आधिकारिक बिक्रेता एसपीजी अटोमोबाइल्स प्रा. लि. ले आफ्नो बहुप्रतिक्षित लाइफस्टाइल इलेक्ट्रिक एसयुभी आइकौर भी–२३ को औपचारिक को–डेलिभरी सुरु गरेको छ । यस नयाँ यात्राको सुरुवातस्वरूप कम्पनीले पहिलो गाडी नेपालकी चर्चित मोडेल तथा सामाजिक सञ्जाल इन्फ्लुएन्सर इभा गिरी लाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
यो हस्तान्तरण उच्च फेसन र भविष्य–उन्मुख इन्जिनियरिङको उत्कृष्ट संगमको प्रतिनिधित्व गर्दछ । नेपालकी चर्चित ट्रेन्डसेटरको रूपमा परिचित इभा गिरीले आइकौर भी–२३ रोज्नुले यस गाडीको ‘शो–स्टपर’ छविलाई अझ स्पष्ट बनाएको छ । यसले नेपालका नयाँ पुस्ताका सफल, शैली–सचेत तथा प्रविधिमैत्री व्यक्तिहरूको आकाङ्क्षालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्दछ ।
आइकौर भी–२३ मा १०० किलोवाट क्षमताको रियर–ह्विल–ड्राइभ मोटर जडान गरिएको छ, जसले १८० न्यूटन–मिटर टर्क उत्पादन गर्छ । यसमा क्याटल कम्पनीको ५९ दशमलव ९३ किलोवाट–घण्टा क्षमताको एलएफपी ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ, जसले एकपटकको चार्जमा ४०१ किलोमिटरको प्रमाणित रेन्ज प्रदान गर्दछ । शहरी यात्रादेखि लामो दूरीको यात्रासम्मका लागि यो गाडी उपयुक्त मानिन्छ ।
यस गाडीमा २१० एमएमको उत्कृष्ट ग्राउन्ड क्लियरेन्स, १५ दशमलव ४ इन्चको विशाल २ दशमलव ५ के सेन्ट्रल कन्ट्रोल डिस्प्ले जडान गरिएको छ । साथै, पछाडिको सिट फोल्ड गर्दा ७४४ लिटर क्षमताको विशाल ट्रंक स्पेस उपलब्ध हुन्छ, जसले प्रयोगकर्तालाई थप सुविधा प्रदान गर्दछ ।
एसपीजी अटोमोबाइल्सका अनुसार, पूर्व–बुकिङ गरेका अन्य ग्राहकहरूका लागि पनि देशव्यापी रूपमा छिट्टै को–डेलिभरी सुरु गरिनेछ । प्रिमियम लाइफस्टाइल सेगमेन्टमा प्रस्तुत गरिएको आइकौर भी–२३ ले नेपाली अटोमोबाइल बजारमा नयाँ तरंग ल्याउने कम्पनीको विश्वास छ ।
