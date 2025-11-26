अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका थप पाँच नेपाली नेपाल फर्किए

काठमाडौँ।

अमेरिकाले डिपोर्ट गरेका थप पाँच जना नेपाली बुधबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। एअर इन्डियाको AI219 उडानमार्फत आज साँझ १७:३६ बजे उनीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन्।

नेपाल फर्किनेहरुमा प्रकाश सिंह ओली — दाङ (US250923202), कालिराम खड्का — (US25092477), रामबहादुर बुढाथोकी — प्युठान (US25092476),

शिशिर शाही — रुकुम (US25100879), मित्रलाल खड्का — रुकुम पूर्व (US25100669) रहेका छन्।

अमेरिकाबाट कसरी फर्काइए?

अमेरिकी आव्रजन प्राधिकरणले भिसा अवधि उल्लंघन, कागजातसम्बन्धी त्रुटि वा अन्य कानुनी कारण देखाउँदै प्रशासकीय प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनीहरूलाई नेपाल पठाएको बताइएको छ।
यस्ता डिपोर्टेड नागरिकलाई प्रायः दिल्लीमार्ग हुँदै Air India का नियमित उडानमार्फत ‘इनडायरेक्ट डिपोर्ट’ गरिने गरिएको छ।

काठमाडौंमा गरिएको प्रक्रिया

विमानस्थलमा अवतरणसँगै इमिग्रेशन कार्यालय र सुरक्षा निकायले उनीहरूको कागजात परीक्षण तथा प्रारम्भिक बयान लिएर प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
डिपोर्ट भएर आउने नेपालीलाई सामान्यतया केही समयको आव्रजन प्रक्रिया पूरा गरेपछि परिवार, आफन्त वा स्थानीय निकायको जिम्मामा बुझाइने प्रचलन छ।

डिपोर्टको संख्या बढ्दै

अमेरिका, युरोप तथा खाडी मुलुकबाट कागजात समस्या, ओभरस्टे वा अवैध प्रवेशका कारण वर्षेनि सयौं नेपाली डिपोर्ट हुने गरेका छन्।
अवैध मार्गमार्फत अमेरिका प्रवेश गर्ने क्रम बढेसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकी आव्रजन निकायले कडाइ बढाएको देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रतिक्रिया

