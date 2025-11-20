नेपाली भाषा कन्भर्टर प्लेटफर्म ‘सञ्चारगृह डट कम’ सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपालीमा लेख्ने, पढ्ने र रूपान्तरण गर्नेहरूका लागि नयाँ वेभ प्लेटफर्म सञ्चारगृह डट कम सार्वजनिक भएको छ।
साेही प्लेटफर्ममार्फत प्रयोगकर्ताले सहजै प्रिति टु युनिकोड, युनिकोड टु प्रिति रूपान्तरण गर्न सक्ने भएका हुन्। साथै रोमनाइज्ड नेपालीमा लेख्ने र नेपालीमा परिणत गर्ने सुविधा समेत उपलब्ध छ। विकासकर्ताका अनुसार यो प्लेटफर्मलाई अन्य कनभर्टर भन्दा फरक बनाउन यूजर एक्सपिरियन्स (UX) र यूजर इन्टरफेस (UI) मा विशेष ध्यान दिइएको छ। अझ यस फन्ट कन्भर्टरलाइ कुनै पनि वेभसाइटमा नि:शुल्क प्रयोग गर्न सकिने जनाइएकाे छ।
सहज र प्रयोगमैत्री: नेपालमा अझै पनि प्रचलित ‘प्रिति फन्ट’ प्रयोग गर्नेको संख्या ठूलो छ। तर सरकारी निकाय, अनलाइन मिडिया र आधिकारिक प्रयोजनका लागि भने युनिकोड अपरिहार्य जस्तै बनेको छ। यस्ता प्रयोगकर्ताका लागि सञ्चारगृह डट कम सहज विकल्प बनेको विकासकर्ताले बताएका हुन्।
एक विकासकर्ताले भनेका छन्,-“हालका कनभर्टर जटिल, विज्ञापनले भरिएका वा मोबाइलमैत्री छैनन्। हामीले भने प्रयोगकर्ताले सजिलै बुझ्ने र तुरुन्तै काम गर्ने प्रणाली विकास गरेका छौं।” रोमनाइज्ड नेपाली सुविधासहित: नयाँ पुस्ताले सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल च्याटमा रोमन लिपि प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। जस्तै : “Mero naam Ram ho” टाइप गर्दा यस प्लेटफर्मले सिधै “मेरो नाम राम हो” मा परिणत गर्नेछ।
यस सुविधाले युवापुस्तालाई मातृभाषामा लेख्न सहज बनाउने र नेपाली भाषाप्रतिको आकर्षण बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। पत्रकार र प्रकाशनका लागि उपयोगी: विशेषगरी पत्रकार, सम्पादक, अनुवादक र प्रकाशन गृहका लागि यो प्लेटफर्म उपयोगी हुने सञ्चारगृहका प्रमुख शम्भु ढुंगानाले बताउनुभयाे। समाचार सम्पादन, पुस्तक प्रकाशन वा अनुसन्धान कार्यमा प्रिति–युनिकोड रूपान्तरण गर्ने आवश्यकताले धेरै समय खाने गरेकोमा सञ्चारगृह डट कमले सजिलो समाधान दिने विकासकर्ताको दावी छ।
मोबाइल मैत्री डिजाइन: प्लेटफर्मलाई मोबाइलमैत्री बनाइएको छ। सामान्य इन्टरफेस, सजिलो नेभिगेसन र तीव्र रूपान्तरणका कारण प्रयोगकर्ताले कम्प्युटर भन्दा मोबाइलमै बढी प्रयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। भविष्य योजना: विकास टोलीले निकट भविष्यमा स्पेल चेकर, व्याकरण सजेशन, प्रत्यक्ष नेपाली टाइपिङ टुल र बहुभाषिक कन्भर्टर थप्ने योजना बनाएको छ।
याेसँगै ‘सञ्चारगृह डट कम’ केवल कनभर्टर नभई पूर्ण भाषिक समाधान केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। नेपाली भाषामा योगदान: डिजिटल युगमा नेपाली भाषाको प्रयोग घट्दै गएको समयमा यो प्लेटफर्मले भाषालाई अझ सहज र उपयोगी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
डल्फा सोलुसन्स प्रालिका प्रमुख तथा विकासकर्ता निकेश महर्जनले हाम्रो उद्देश्य नेपाली भाषालाई डिजिटल क्षेत्रमा सहज र आकर्षक बनाउन योगदान दिने बताउनुभयाे।
