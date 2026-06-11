अमेरिकी सुरक्षा स्वीकृति भएका अधिकारीलाई भर्ती गर्न प्रयोग भएका १२ भन्दा बढी वेबसाइट बन्द

वाशिङ्टन डीसी ।

अमेरिकी संघीय अधिकारीहरूले चिनियाँ गुप्तचर निकायसँग सम्बन्धित रहेको आशङ्कामा १२ भन्दा बढी वेबसाइट नियन्त्रणमा लिएका छन्। ती वेबसाइटहरू वर्तमान तथा पूर्व अमेरिकी सरकारी अधिकारीहरूलाई लक्षित गर्दै भर्ती अभियान सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिएको आरोप लगाइएको छ।

अमेरिकी न्याय विभागका अनुसार ती वेबसाइटहरू वैध रोजगारी, परामर्श सेवा तथा अनुसन्धान संस्थाको आवरणमा सञ्चालन गरिएका थिए। तर अनुसन्धानबाट ती प्लेटफर्महरू चिनियाँ एजेन्टहरूले सुरक्षा स्वीकृति (Security Clearance) प्राप्त वा संवेदनशील सरकारी जानकारीमा पहुँच भएका अमेरिकी नागरिकहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्न प्रयोग गरेको खुलासा भएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार वेबसाइटमार्फत आकर्षक रोजगारी अवसर, उच्च पारिश्रमिक र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श परियोजनाको प्रस्ताव दिई पूर्व सैनिक, गुप्तचर अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ तथा सरकारी कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरिएको थियो। यसरी प्राप्त सम्पर्क र व्यक्तिगत विवरणलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचनामा पहुँच विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

अमेरिकी अनुसन्धान निकायले यो गतिविधि विदेशी गुप्तचर अभियानको हिस्सा भएको दाबी गर्दै वेबसाइटहरू जफत गरेको जनाएको छ। यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान र सम्भावित आपराधिक कारबाहीका लागि अनुसन्धान जारी रहेको बताइएको छ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा चीनबाट हुने साइबर जासुसी, बौद्धिक सम्पत्ति चोरी तथा सरकारी कर्मचारीहरूलाई लक्षित भर्ती अभियानमा वृद्धि भएको भन्दै सावधानी अपनाउन चेतावनी दिएका छन्। यस घटनालाई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षामाथि लक्षित विदेशी प्रभाव तथा गुप्तचर गतिविधिविरुद्धको अर्को महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

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