तलब बढेपछि उत्साहित छन् नर्भिकका नर्स र पारामेडिक्स  

काठमाडौं।
एकै आर्थिक वर्षमा दुई पटक तलब बढेपछि नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलका नर्सिङ तथा पारामेडिकल कर्मचारी उत्साहित भएका छन् । नर्भिकले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका नर्सिङ तथा पारामेडिकल कर्मचारीको तलब गत साउन र कात्तिकमा गरी दुई पटक वृद्धि गरेको हो ।
अस्पतालकी नर्सिङ म्यानेजर सगुन भण्डारीले तलब बढ्दा खुसी लागेको बताइन् । उनका अनुसार नेपालका अन्य निजी अस्पतालको भन्दा नर्भिकमा नर्सहरूको तलब बढी छ । ‘तलब बढ्दा धेरै खुसी लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘वर्षमा दुई पटक तलब बढ्दा काम गर्ने मनोबल पनि बढेको छ ।’
अस्पतालमा साढे २ वर्षदेखि कार्यरत स्टाफ नर्स तुलसी गिरी जागिर छाड्ने तरखरमा थिइन् । तर अस्पतालले दुई पटक तलब बढाइदिएपछि उनी अहिले नर्भिकमै काम गरिरहेकी छन् । ‘सम्झौता अनुसार कम्तिमा २ वर्ष काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, मैले काम गरेको साढे २ वर्ष हुन लाग्यो । अब काम छोडेर थप अध्ययनको तयारीमा लाग्छु भन्ने सोचेको थिएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘लगातार दुईपटक तलब बढ्यो, आफैंले काम गरिरहेको ठाउँमा अरु ठाउँमा भन्दा राम्रो भएपछि किन जानु भनेर म यहीँ काम गरिरहेकी छु ।’
अस्पतालकी नर्सिङ इन्चार्ज सरिता श्रेष्ठका अनुसार तलब बढेसँगै नर्सिङ तथा पारामेडिकल कर्मचारीले जागिर छोड्ने क्रम पनि घटेको छ । ‘एकै वर्षमा दुई पटक तलब बढेपछि हाम्रा नर्सिङ कर्मचारी धेरै खुसी हुनुभएको छ,’ नर्सिङ इन्चार्ज श्रेष्ठले भनिन् , ‘जागिर छोड्न लागेका नर्सिङ स्टाफले पनि अब नछोड्ने भन्नुभएको छ ।’ उनका अनुसार गत साउनअघि नर्भिकका स्नातक तह पुरा गरेका बीएस्सी र बीएन नर्स तथा पारामेडिकल कर्मचारीको न्यूनतम तलब २५ हजार थियो । अस्पतालले साउनदेखि लागू हुनेगरि तलब बढाउने निर्णय ग¥यो, जसअनुसार उनीहरुको न्यूनतम तलब ३० हजार कायम गरिएको थियो ।
देशभर तलबकै विषयलाई लिएर आन्दोलन भएपछि अस्पतालले नर्स तथा पारामेडिकल कर्मचारीहरूको तलब पुनः बढाउने निर्णय ग¥यो । कात्तिकमा नर्स तथा पारामेडिकल कर्मचारीको तलब पुनः बढाउँदै न्यूनतम ३७ हजार पु¥याइएको छ । नर्सिङ इञ्चार्ज श्रेष्ठ पनि नर्भिकमा देशभरकै निजी अस्पतालमध्ये सबैभन्दा धेरै तलब नर्भिकका नर्सिङ तथा पारामेडिकल कर्मचारीले पाउने गरेको बताउछिन् । तलब बढेसँगै नर्सिङ कर्मचारीको कार्यक्षमतामा पनि वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । ‘तलब बढेकोमा म र हाम्रा सबै नर्सिङ कर्मचारी खुसी भएका छौं,’ उनले भनिन्। नर्भिकले रात्रिकालीन, बिदाको दिन र ओभरटाइम ड्युटीमा खटिनेहरूलाई थप अतिरिक्त भत्ता पनि दिने गरेको नर्सिङ इञ्चार्ज श्रेष्ठले बताइन् । यस्तै वार्षिक दुई पटक बोनससमेत दिने गरेको उनको भनाइ छ ।
अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय मिश्रका अनुसार देशभर तलबकै विषयलाई लिएर नर्सको आन्दोलन भइरहँदा नर्भिक अस्पतालले तलब बढाएपछि नर्स तथा पारामेडिकल कर्मचारी खुसीसाथ सेवामा खटिएका छन् ।
