मनाङमा हिमपातपछि फसेका व्यक्तिहरुको उद्धार: ७५० जना सुरक्षित स्थानमा

काठमाडौँ।

सोमबार रातीदेखि परेको हिउँका कारण मनाङलगायतका हिमाली क्षेत्रमा फसेका नागरिक तथा पर्यटकहरुलाई नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले संयुक्त रुपमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेका छन्।

मनाङको तिलिचो बेस क्याम्प क्षेत्रमा फसेका करिब ७५० जनालाई डिस्याङ गाउँपालिका–९ खाङसारसम्म सुरक्षितरूपमा ल्याइएको छ भने ५० जनालाई त्यही बेस क्याम्पमै सुरक्षित राखिएको छ।

पर्यटकहरूको बस्ने र खानाको व्यवस्था अभाव भएपछि केहीलाई खाङसारमा राखिएको र केहीलाई सुरक्षितसाथ फर्कने व्यवस्था मिलाइएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ।

त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ का ४५ वर्षीय विरेन्द्र रसाइलीलाई तिलिचो ताल भ्रमणबाट फर्कने क्रममा लेक लागेपछि बेहोस भएको अवस्थाबाट उद्धार गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल पर्वतीय उद्धार तालिम शिक्षालय मनाङका सुरक्षाकर्मीहरूले उनलाई स्टेचरमा राखी खाङसार हुँदै हुम्डे स्वास्थ्य चौकीसम्म पुर्‍याएका हुन्।

मनाङमा सशस्त्र प्रहरी बलको पर्वतीय उद्धार तालिम शिक्षालय स्थापना भएपछि उच्च भुभागमा हुने हिमपात वा विपद्का घटनामा उद्धार कार्य सहज र प्रभावकारी बन्दै गएको छ।

