चार लाखबढी नगद र चाइनिज पेस्तोलसहित एक जना पक्राउ

काठमाडौँ।

चाइनिज पेस्तोल र चार लाखबढी नगदसहित ललितपुरबाट एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । खोटाङ साकेला गाउँपलिका स्थायी ठेगाना भई हाल ललितपुर महानगरपालिका–२३ धापाखेल बस्ने २३ वर्षीय शिवकुमार बिक पक्राउ परेका हुन् ।

मापसे गरेर होहल्ला गरेको भन्दै स्थानीयले खबर गरेपछि पुगेको प्रहरीले खानतलास गर्दा कम्बरमा भिरेको मनी व्यागमा ५००००४९१ नम्बरको चाइनिज पेस्तोल (म्याग्जिनसहित) फेला परेको ललितपुर प्रहरीले जनाएको छ ।

उनको साथबाट प्रहरीले चार लाख ७८ हजार रुपैयाँ पनि बरामद गरेको छ । बिकमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।

