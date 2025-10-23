चार लाखबढी नगद र चाइनिज पेस्तोलसहित एक जना पक्राउ

काठमाडौँ।
चाइनिज पेस्तोल र चार लाखबढी नगदसहित ललितपुरबाट एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । खोटाङ साकेला गाउँपलिका स्थायी ठेगाना भई हाल ललितपुर महानगरपालिका–२३ धापाखेल बस्ने २३ वर्षीय शिवकुमार बिक पक्राउ परेका हुन् ।
मापसे गरेर होहल्ला गरेको भन्दै स्थानीयले खबर गरेपछि पुगेको प्रहरीले खानतलास गर्दा कम्बरमा भिरेको मनी व्यागमा ५००००४९१ नम्बरको चाइनिज पेस्तोल (म्याग्जिनसहित) फेला परेको ललितपुर प्रहरीले जनाएको छ ।
उनको साथबाट प्रहरीले चार लाख ७८ हजार रुपैयाँ पनि बरामद गरेको छ । बिकमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।
