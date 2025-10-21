दोलखामा बोलेरो दुर्घटना हुँदा चार जना घाइते

दोलखा।
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–९, स्यासीमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा चार जना घाइते भएका छन् । आज बिहान ९ बजे वडा ९ कै भित्री सडकमा ग. २ च. ३४०० नम्बर बोलेरो अनियन्त्रित भई भित्तामा ठोक्किएर दुर्घटना भएको थियो । गाडीमा सवार चार जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जनाएको छ।
घाइते हुनेमा ४० वर्षीया गोमा भुजेल, ५२ वर्षीय महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, ५२ वर्षीया कृष्णकुमारी श्रेष्ठ र ४८ वर्षीया कुमारी श्रेष्ठ रहेका छन् ।
उनीहरूको टाउको, मुख तथा आँखामा चोट लागेको बताइएको छ । उनीहरुको सदरमुकाम चरीकोटस्थितको च्छोरोल्पा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
गाडी र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान सुरु भैरहेको प्रहरीले बताएको छ।
प्रतिक्रिया