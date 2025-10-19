शंकास्पद विलविजकसहित सर्लाहीबाट दुई ट्रक नियन्त्रणमा

सर्लाही।
जिल्लाको बरहथवा नगरपालिका–९ स्थित रवि चोकबाट सशस्त्र प्रहरीले शंकास्पद विलविजक भएको नास्पातिसहित दुई वटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ।
शनिबार सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विशेष अनुगमन टोलीले म.प्र.०३.००२ ख ३६४१ र प्र.१.०१.००१ ख ४४०१ नम्बरका ट्रकमा लोड गरिएको करिब ३२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको नास्पाती नियन्त्रणमा लिएको हो।
विलविजक शंकास्पद देखिएपछि ट्रकसहित चालक देव श्रेष्ठ र भिम बहादुर उप्रेतीलाई पक्राउ गरिएको र उक्त ट्रक भारततर्फ लैजाने तयारीमा रहेको आशंका गरिएको छ।
पक्राउ परेकालाई बरामद नास्पाती र ट्रकसहित थप कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैयामा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
बरामद दुई ट्रक र नास्पातीसहित वस्तुको कुल भन्सार मूल्य ८२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
