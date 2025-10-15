बस दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु

धनकुटा।
धनकुटा नगरपालिका-३ निगालेस्थित सडकमा विराटनगरबाट जीतपुरतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश १-०२-००१ ख ९६०६ नम्बरको बस अनियन्त्रित भई बुधबार दिउँसो दुर्घटना हुँदा बसमा सवार २ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेहरूमा महालक्ष्मी नगरपालिका-६ बस्ने ५५ वर्षीया गंगा कार्की र सोही नगरपालिका-७ बस्ने ६० वर्षीय डिल्ली बराल रहेका छन् ।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनीहरूको जिल्ला अस्पताल धनकुटामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । साथै दुर्घटनामा घाइते भएका बसमा सवार अन्य ६ जनाको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
प्रहरीले बस चालकलाई नियन्त्रणमा लिई दुर्घटनाको सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
